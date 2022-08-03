Минеева: В 2022 году кредитование для бизнеса стало еще доступнее

«При помощи „зонтичных“ поручительств корпорация берет на себя до 50% рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя. Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска „зонтичных“ поручительств мы поддержали более 8 тыс. предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. За шесть месяцев этого года мы побили рекорд всего 2021 года, оказав поддержку уже 15 тыс. предпринимателей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.