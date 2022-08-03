Минеева: В 2022 году кредитование для бизнеса стало еще доступнее

«Расширение доступа к банковским кредитам — одна важных задач „жизнеобеспечения“ бизнеса. Корпорация МСП ее эффективно решает. При помощи „зонтичных“ поручительств она берет на себя половину рисков», — цитирует newstracker.ru слова Татьяны Минеевой.
В пресс-службе корпорации МСП отметили, что количество предприятий, получивших кредит под поручительство института развития, возросло более чем в семь раз — с 2 тыс. до 15 тыс. Этот показатель также является рекордным для корпорации. В этих компаниях работает свыше 230 тысяч человек. Причем 97% из них — это предприятия малого и микробизнеса. Более того, доля микропредприятий увеличилась в 11 раз, до 10 тыс.
Так, в Краснодарском крае за счет поручительств корпорации МСП бизнес привлек кредитов на 11,8 млрд рублей, продемонстрировав рост в 5,5 раза, в Новосибирской области — 7,6 млрд рублей, рост в 2,4 раза, в Свердловской области — 6,4 млрд рублей, рост в 1,5 раза. Лучшую динамику показала Республика Крым: рост с трех договоров до 489 в первом полугодии 2022 года.
«Зонтичные» поручительства корпорации МСП помогли расширить доступ к банковским кредитам и заметно увеличить число получателей государственной поддержки.
О старте нового механизма по поручению главы государства было объявлено в сентябре прошлого года в ходе реализации национального проекта по поддержке МСП, его куратором стал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«При помощи „зонтичных“ поручительств корпорация берет на себя до 50% рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя. Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска „зонтичных“ поручительств мы поддержали более 8 тыс. предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. За шесть месяцев этого года мы побили рекорд всего 2021 года, оказав поддержку уже 15 тыс. предпринимателей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Татьяна Вадимовна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. Известна как автор книги «Как дружить с государством». Более пяти лет она возглавляет одноименный общественный проект. Он помогает начинающим предпринимателям грамотно выстраивать отношения с госструктурами, а также получать от них помощь в развитии бизнеса.
На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева была назначена в 2019 году.