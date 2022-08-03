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Огромные медузы заполонили Таганрогский залив и Азовское море

3 августа 07:42
Фото: Соцсети
В Азовском море и Таганрогском заливе зафиксировали нашествие огромных медуз, предупредило региональное управление Росприроднадзора.

В Азовском море обитают два вида медуз, корнерот и аурелия, оба они зимуют в Черном море. Весной временные сезонные популяции медуз направляются в Азовское море, где остаются до осеннего понижения температуры воды, после чего погибают. Но в теплый период при хорошей прогреваемости воды количество медуз в Азовском море может сильно увеличиваться.

При ветре медуз сносит к берегу, тогда они образуют в прибрежных водах плотный слой.

При этом осолонение Азовского моря привело к увеличению популяции медуз, которые начали появляться и в Таганрогском заливе, где раньше их не было.

Фото: соцсети

Отмечается, что учитывая все факторы, сокращения количества медуз летом не ожидается.

Ранее россиян предупредили об опасностях встреч с ядовитыми медузами.

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