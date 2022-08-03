Огромные медузы заполонили Таганрогский залив и Азовское море

В Азовском море обитают два вида медуз, корнерот и аурелия, оба они зимуют в Черном море. Весной временные сезонные популяции медуз направляются в Азовское море, где остаются до осеннего понижения температуры воды, после чего погибают. Но в теплый период при хорошей прогреваемости воды количество медуз в Азовском море может сильно увеличиваться.