Огромные медузы заполонили Таганрогский залив и Азовское море

В Азовском море обитают два вида медуз, корнерот и аурелия, оба они зимуют в Черном море. Весной временные сезонные популяции медуз направляются в Азовское море, где остаются до осеннего понижения температуры воды, после чего погибают. Но в теплый период при хорошей прогреваемости воды количество медуз в Азовском море может сильно увеличиваться.
При ветре медуз сносит к берегу, тогда они образуют в прибрежных водах плотный слой.
При этом осолонение Азовского моря привело к увеличению популяции медуз, которые начали появляться и в Таганрогском заливе, где раньше их не было.
Отмечается, что учитывая все факторы, сокращения количества медуз летом не ожидается.