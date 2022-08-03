В Ростове будут судить ОПГ, выносившую медные запчасти для электровозов с завода

Ростовская транспортная прокуратура передала в суд дело о краже медных деталей для ремонта электровозов на сумму 300 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Ростовская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению организованной преступной группы в краже деталей для ремонта электровозов. Всего обвиняемыми по делу проходит восемь ростовчан. Некоторые из них являлись работниками электровозоремонтного завода. Следователи полагают, что злоумышленники с апреля по июня 2021 года украли с территории завода медные детали, которые необходимы для ремонта электровозов. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. По существу дело рассмотрит Железнодорожный суд Ростова-на-Дону. Ранее в Ростове 4 года лишения свободы дали Жоре Хачунцу за кражу деталей и авиационного оборудования с самолета «судного дня» Ил-80 в 2020 году. Также виновный должен выплатить ущерб Министерству обороны в размере 2,7 миллионов рублей.