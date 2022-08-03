В Ростове будут судить ОПГ, выносившую медные запчасти для электровозов с завода

Posted 3 августа 2022, 14:35
Published 3 августа 2022, 14:35
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
Ростовская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению организованной преступной группы в краже деталей для ремонта электровозов. Всего обвиняемыми по делу проходит восемь ростовчан. Некоторые из них являлись работниками электровозоремонтного завода.
Следователи полагают, что злоумышленники с апреля по июня 2021 года украли с территории завода медные детали, которые необходимы для ремонта электровозов. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.
По существу дело рассмотрит Железнодорожный суд Ростова-на-Дону.
Ранее в Ростове 4 года лишения свободы дали Жоре Хачунцу за кражу деталей и авиационного оборудования с самолета «судного дня» Ил-80 в 2020 году. Также виновный должен выплатить ущерб Министерству обороны в размере 2,7 миллионов рублей.