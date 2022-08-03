В Ростовской области растут взятки, долги по кредитам, а Азовское море атакуют медузы

В Азовском море живут два вида медуз — корнерот и аурелия. Они проводят зимы в Черном море, весной же перемещаются в Азовское, где живут до осенних холодов, после чего погибают. Однако летом, когда вода сильно прогревается, количество медуз растет. Во время ветреной погоды медуз приносит к берегу, где они образуют в прибрежных водах плотный слой. Причиной же роста количества медуз в Таганрогском заливе является осолонение Азовского моря.