В Ростовской области растут взятки, долги по кредитам, а Азовское море атакуют медузы

Posted 3 августа 2022, 15:04
Published 3 августа 2022, 15:04
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Областной прокурор Роман Прасков доложил, что размер средней взятки в Ростовской области увеличился в пять раз по сравнению с прошлогодней цифрой и сейчас составляет 770 тысяч рублей. В начале декабря прошлого года глава отдела по противодействию коррупции Сергей Рябов средним размером взятки в регионе называл сумму в 150 тысяч рублей.
Помимо этого, Роман Прасков заявил, что зачастую в коррупционных схемах замешаны сотрудники правоохранительных органов и чиновники среднего звена.
Жители Ростовской области за первые полгода нынешнего года задолжали по кредитам в общей сложности 29,8 миллиардов рублей. С начала 2022 года показатель роста долгов составил 6,4%, что эквивалентно сумме в 1,8 миллиарда рублей.
Неутешительные данные кредитной статистики позвонили Ростовской области занять второе место в топе должников в Южном федеральном округе. Больше долгов удалось собрать только жителям Краснодарского края, они должны по кредитам 47 миллиардов рублей. В тройку лидеров по ЮФО вошла и Волгоградская область, там жители задолжали 17,4 миллиарда рублей.
Всего в Южном федеральном округе местные жители должны кредиторам 111 миллиардов рублей.
Росприроднадзор по Ростовской области предупредил о нашествии огромных медуз в водах Таганрогского залива и Азовского моря.
В Азовском море живут два вида медуз — корнерот и аурелия. Они проводят зимы в Черном море, весной же перемещаются в Азовское, где живут до осенних холодов, после чего погибают. Однако летом, когда вода сильно прогревается, количество медуз растет. Во время ветреной погоды медуз приносит к берегу, где они образуют в прибрежных водах плотный слой. Причиной же роста количества медуз в Таганрогском заливе является осолонение Азовского моря.
Эксперты обращают внимание, что этим летом сокращения количества медуз ожидать не стоит.