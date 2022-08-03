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Posted 3 августа 2022, 15:04

Published 3 августа 2022, 15:04

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области растут взятки, долги по кредитам, а Азовское море атакуют медузы

В Ростовской области растут взятки, долги по кредитам, а Азовское море атакуют медузы

3 августа 2022, 15:04
Фото: 1MI.
Средний размер взятки в Ростовской области вырос в пять раз, не уменьшается и сумма задолженности по кредитам ростовчан, тем временем огромные медузы атаковали Таганрогский пролив и Азовское море.

Средняя взятка в Ростове

Областной прокурор Роман Прасков доложил, что размер средней взятки в Ростовской области увеличился в пять раз по сравнению с прошлогодней цифрой и сейчас составляет 770 тысяч рублей. В начале декабря прошлого года глава отдела по противодействию коррупции Сергей Рябов средним размером взятки в регионе называл сумму в 150 тысяч рублей.

Помимо этого, Роман Прасков заявил, что зачастую в коррупционных схемах замешаны сотрудники правоохранительных органов и чиновники среднего звена.

Море медуз

Жители Ростовской области за первые полгода нынешнего года задолжали по кредитам в общей сложности 29,8 миллиардов рублей. С начала 2022 года показатель роста долгов составил 6,4%, что эквивалентно сумме в 1,8 миллиарда рублей.

Неутешительные данные кредитной статистики позвонили Ростовской области занять второе место в топе должников в Южном федеральном округе. Больше долгов удалось собрать только жителям Краснодарского края, они должны по кредитам 47 миллиардов рублей. В тройку лидеров по ЮФО вошла и Волгоградская область, там жители задолжали 17,4 миллиарда рублей.

Всего в Южном федеральном округе местные жители должны кредиторам 111 миллиардов рублей.

Огромные медузы

Росприроднадзор по Ростовской области предупредил о нашествии огромных медуз в водах Таганрогского залива и Азовского моря.

В Азовском море живут два вида медузкорнерот и аурелия. Они проводят зимы в Черном море, весной же перемещаются в Азовское, где живут до осенних холодов, после чего погибают. Однако летом, когда вода сильно прогревается, количество медуз растет. Во время ветреной погоды медуз приносит к берегу, где они образуют в прибрежных водах плотный слой. Причиной же роста количества медуз в Таганрогском заливе является осолонение Азовского моря.

Эксперты обращают внимание, что этим летом сокращения количества медуз ожидать не стоит.

#Алина Заярная#Экономика#Новости
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