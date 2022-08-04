Ростовская компания опровергла открытие сельхозрынка на проспекте Космонавтов

«Донские зори» назвали неверной информацию о расширении Северного рынка на проспекте Космонавтов. Ранее сообщалось, что компания получит разрешение на открытие там сельскохозяйственного рынка сроком до 18 мая 2027 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации Ростова.