Ростовская компания опровергла открытие сельхозрынка на проспекте Космонавтов

Posted 4 августа 2022, 10:39
Published 4 августа 2022, 10:39
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
«Донские зори» назвали неверной информацию о расширении Северного рынка на проспекте Космонавтов. Ранее сообщалось, что компания получит разрешение на открытие там сельскохозяйственного рынка сроком до 18 мая 2027 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации Ростова.
«Донские зори» заявили о неверной трактовке документа. На самом деле компания не планирует расширять рынок, а просто продлила срок разрешения на его работу.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко разрешил «Центральному рынку» работать в Ростове до 2027 года.