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Ростовские трамваи передадут группе «Синара» в концессию до 1 сентября 2022 года

4 августа 14:17
Фото: Администрация Ростова
В Ростове планируют подписать концессионное соглашение с «Синарой» для модернизации городского трамвая до 1 сентября, подробности появились в программе 14-го заседания Гордумы.

Изданию стало известно, что «Синара» и администрация Ростова собираются заключить концессию на модернизацию трамвайной инфраструктуры города уже в августе. Подписание соглашение планируют обсудить в рамках заседания городской Думы. В случае подписания договора действие соглашения распространяется на следующие 25 лет до 2047 года.

Напомним, в рамках проекта «Синаре» предстоит обновить существующие транспортные линии и проложить новые трамвайные пути протяженность более 76 километров, а также подготовить проект изменений в генплан Ростова.

Портал Donnews также сообщает, что замначальника департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин заявил, что в планах местной власти есть синхронизация трамвайной сети с пригородными поездами. В рамках этой инициативы определили возможные транспортно-пересадочные узлы.

«Развитие проекта трамвая должно быть синхронизировано с городской электричкой и автомобильными перевозками», — в заключение добавил Лисичкин.

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