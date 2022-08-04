Ростовские трамваи передадут группе «Синара» в концессию до 1 сентября 2022 года

Изданию стало известно, что «Синара» и администрация Ростова собираются заключить концессию на модернизацию трамвайной инфраструктуры города уже в августе. Подписание соглашение планируют обсудить в рамках заседания городской Думы. В случае подписания договора действие соглашения распространяется на следующие 25 лет до 2047 года.
Напомним, в рамках проекта «Синаре» предстоит обновить существующие транспортные линии и проложить новые трамвайные пути протяженность более 76 километров, а также подготовить проект изменений в генплан Ростова.
Портал Donnews также сообщает, что замначальника департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин заявил, что в планах местной власти есть синхронизация трамвайной сети с пригородными поездами. В рамках этой инициативы определили возможные транспортно-пересадочные узлы.
«Развитие проекта трамвая должно быть синхронизировано с городской электричкой и автомобильными перевозками», — в заключение добавил Лисичкин.