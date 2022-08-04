В Альфа-Банке более 100 тыс предпринимателей пользуются услугами торгового эквайринга

По данным экспертов банка, выручка клиентов после подключения эквайринга Альфа-Банка увеличивается на 7-15%. В апреле Альфа-Банк в рамках собственной программы, не ограничивая отрасли, снизил эквайринговую комиссию для всех предпринимателей до 1%. Все это позволило привлечь новых клиентов и увеличить обороты в 2 раза по сравнению с прошлым годом. А среднемесячное количество операций у клиентов выросло за прошедшие полгода на 35% — это еще одно подтверждение востребованности услуги.