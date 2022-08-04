В Альфа-Банке более 100 тыс предпринимателей пользуются услугами торгового эквайринга

В Альфа-Банке предлагают широкую линейку современных терминалов, Alfa-POS для небольших компаний, а также ряд технологических преимуществ, среди которых:
– внедрение бесплатного зачисления средств от эквайринга на счета клиентов в выходные дни, т.е. у клиентов нет «кассовых разрывов»;
– специально для малого бизнеса в банке разработали мобильное предложение AlfaCASH для торгово-сервисных предприятий, теперь им не нужно покупать или арендовать кассовое оборудование;
– одновременно с торговым эквайрингом клиенты могут подключить сервис «НетМонет» для оплаты чаевых по QR-коду;
– важную роль играет скорость подключения, большинство терминалов устанавливаются в течение одного рабочего дня.
По данным экспертов банка, выручка клиентов после подключения эквайринга Альфа-Банка увеличивается на 7-15%. В апреле Альфа-Банк в рамках собственной программы, не ограничивая отрасли, снизил эквайринговую комиссию для всех предпринимателей до 1%. Все это позволило привлечь новых клиентов и увеличить обороты в 2 раза по сравнению с прошлым годом. А среднемесячное количество операций у клиентов выросло за прошедшие полгода на 35% — это еще одно подтверждение востребованности услуги.
«Мы рады, что уже более 100 тыс. предпринимателей выбрали наш эквайринг. Альфа-Банк всегда поддерживает своих клиентов и помогает найти оптимальное предложение для каждого. Это удается осуществить благодаря передовым решениям, гибким тарифам и, конечно, слаженной работе команды», — прокомментировал Кирилл Назимко, руководитель департамента продаж и развития малого и микробизнеса Альфа-Банка.