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В День города Ростов украсят флагами, панно и световыми композициями за 13 млн рублей

4 августа 07:23
Фото: Администрация Ростова
Администрация Ростова ищет подрядчика, который займется комплексным оформлением города к празднованию его 273 дня рождения, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Мэрия Ростова ищет подрядчика, который сможет оформить город к его 273-му дню рождения. На это выделено 13,2 миллиона рублей. Подрядчику будет необходимо изготовить и установить декоративные элементы оформления для центральных улиц и площадей города: проспекты Ворошиловский и Шолохова, площади Гагарина и Комсомольская, улица Большая Садовая и другие. Уточняется, что использовать их будут неоднократно.

Среди элементов оформления значатся красочные флажные композиции, панно с репродукциями детских рисунков, а также конструкции с изображением логотипа и достопримечательностей Ростова. Помимо этого, в дни праздника в городе появится световая объемно-пространственная композиция «Я люблю Ростов-на-Дону». Установить объекты оформления необходимо до 1 сентября, на демонтаж дан срок с 30 сентября по 10 октября.

В документах указано, что оформление должно создать у ростовчан «праздничное настроение» и «положительное эмоциональное восприятие».

Подача заявок на участие закончится 11 августа.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, в каких цветах украсят город ко дню его рождения. Базовыми цветами логотипа Дня города станут белый, синий и красный, для фона же выбран голубой цвет.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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