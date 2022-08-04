В День города Ростов украсят флагами, панно и световыми композициями за 13 млн рублей

Мэрия Ростова ищет подрядчика, который сможет оформить город к его 273-му дню рождения. На это выделено 13,2 миллиона рублей. Подрядчику будет необходимо изготовить и установить декоративные элементы оформления для центральных улиц и площадей города: проспекты Ворошиловский и Шолохова, площади Гагарина и Комсомольская, улица Большая Садовая и другие. Уточняется, что использовать их будут неоднократно.
Среди элементов оформления значатся красочные флажные композиции, панно с репродукциями детских рисунков, а также конструкции с изображением логотипа и достопримечательностей Ростова. Помимо этого, в дни праздника в городе появится световая объемно-пространственная композиция «Я люблю Ростов-на-Дону». Установить объекты оформления необходимо до 1 сентября, на демонтаж дан срок с 30 сентября по 10 октября.
В документах указано, что оформление должно создать у ростовчан «праздничное настроение» и «положительное эмоциональное восприятие».
Подача заявок на участие закончится 11 августа.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, в каких цветах украсят город ко дню его рождения. Базовыми цветами логотипа Дня города станут белый, синий и красный, для фона же выбран голубой цвет.