В День города Ростов украсят флагами, панно и световыми композициями за 13 млн рублей

Мэрия Ростова ищет подрядчика, который сможет оформить город к его 273-му дню рождения. На это выделено 13,2 миллиона рублей. Подрядчику будет необходимо изготовить и установить декоративные элементы оформления для центральных улиц и площадей города: проспекты Ворошиловский и Шолохова, площади Гагарина и Комсомольская, улица Большая Садовая и другие. Уточняется, что использовать их будут неоднократно.