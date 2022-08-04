В Ростове структура олигарха Саввиди построит на Стачки рынок и ресторан на 4,7 га

Между тем, согласно сервису СПАРК, руководителем акционерного общества выступает Ирина Франкопулос, а бывшей управляющей компанией выступала ООО «Группа Агроком», принадлежащая миллиардеру Ивану Саввиди. Выручка от продаж компании за прошлый год составил чуть больше восьми миллионов рублей, а доходы за 2020 год чуть больше 8,3 миллиона рублей. В СПАРКе указано, что у компании высокий индекс финансового риска, а сама она имеет задолженность по уплате налогов и исключена из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля 2021 года.