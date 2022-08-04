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В Ростове структура олигарха Саввиди построит на Стачки рынок и ресторан на 4,7 га

4 августа 13:31
Фото: 1MI
В Ростове ОАО «Ростмолкомбинат», в прошлом находившееся под управлением ООО «Группа Агроком», построит огромный рынок на Западном жилом массиве, об этом сообщил портал «Город N».

В издании сообщили, что ОАО «Ростмолкомбинат» объявил о строительстве тендера и ресторанного комплекса на перекрестке между проспектом Стачки и улицей Малиновского.

В общей сложности запланированные постройки займут участок площадью 4,7 гектара — 47 тысяч квадратных метров, из которых площадь крытого рынка составит более 2,1 гектара с цоколем 6,5 тысячи квадратов. Еще четыре тысячи квадратных метров придется на торговые и складские помещения, дополнительные 400 квадратных метров займет ресторан.

Сейчас инвестор ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию, чтобы начать строительство уже в 2023–2024 годах.

Между тем, согласно сервису СПАРК, руководителем акционерного общества выступает Ирина Франкопулос, а бывшей управляющей компанией выступала ООО «Группа Агроком», принадлежащая миллиардеру Ивану Саввиди. Выручка от продаж компании за прошлый год составил чуть больше восьми миллионов рублей, а доходы за 2020 год чуть больше 8,3 миллиона рублей. В СПАРКе указано, что у компании высокий индекс финансового риска, а сама она имеет задолженность по уплате налогов и исключена из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля 2021 года.

Ранее стало известно о запланированной организации рынка на Северном.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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