В Ростовской области онлайн-наркодилера приговорили к 16 годам колонии

Наркотические вещества они покупали онлайн, фасовали и сбывали путем закладок. В апреле 2020 года фигуранта с одним из подельников задержали с 400 граммами наркотиков. Кроме того, при обыске дома у него нашли каннабис и другие наркотики, а в автомобиле более 200 таблеток «экстази».