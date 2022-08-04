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В Ростовской области онлайн-наркодилера приговорили к 16 годам колонии

4 августа 13:41
Фото: 1MI
В Аксайском районе вынесли приговор мужчине, который вместе с подельниками распространял синтетические наркотики и психотропные вещества, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Как выяснило следствие, фигурант с тремя подельниками распространял наркотики в 2019–2020 годах.

Наркотические вещества они покупали онлайн, фасовали и сбывали путем закладок. В апреле 2020 года фигуранта с одним из подельников задержали с 400 граммами наркотиков. Кроме того, при обыске дома у него нашли каннабис и другие наркотики, а в автомобиле более 200 таблеток «экстази».

Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима и на 14 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с интернетом.

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