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Posted 4 августа 2022, 15:04

Published 4 августа 2022, 15:04

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Власти в Ростова признали острый дефицит запчастей для городского транспорта

4 августа 2022, 15:04
В Ростове власти сообщили об острой нехватке запчастей, что может отразиться на плановом выпуске автобусов на маршруты, информация об этом появилась в документах к августовскому заседанию Гордумы.

В отчете, подготовленном к августовскому заседанию городской Думы Ростова, власти назвали одной из наиболее острых транспортных проблем подорожание и дефицит комплектующих для автобусов. По мнению властей, если не найти способ решения возникшей проблемы, это может негативно отразиться на техническом состоянии автопарков перевозчиков, а следовательно приведет и к недовыпуску транспорта.

В данных отчета указано, что увеличение стоимости деталей составило от 50 до 100%, кроме того в отрасли продолжает наблюдаться нехватка водительского персонала. Показатель дефицита кадров составляет 42% от необходимого показателя.

Ранее стала известна крайняя дата подписания концесси с «Синарой».

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