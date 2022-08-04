Власти в Ростова признали острый дефицит запчастей для городского транспорта

Posted 4 августа 2022, 15:04
Published 4 августа 2022, 15:04
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
В отчете, подготовленном к августовскому заседанию городской Думы Ростова, власти назвали одной из наиболее острых транспортных проблем подорожание и дефицит комплектующих для автобусов. По мнению властей, если не найти способ решения возникшей проблемы, это может негативно отразиться на техническом состоянии автопарков перевозчиков, а следовательно приведет и к недовыпуску транспорта.
В данных отчета указано, что увеличение стоимости деталей составило от 50 до 100%, кроме того в отрасли продолжает наблюдаться нехватка водительского персонала. Показатель дефицита кадров составляет 42% от необходимого показателя.