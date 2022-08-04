Власти в Ростова признали острый дефицит запчастей для городского транспорта

В отчете, подготовленном к августовскому заседанию городской Думы Ростова, власти назвали одной из наиболее острых транспортных проблем подорожание и дефицит комплектующих для автобусов. По мнению властей, если не найти способ решения возникшей проблемы, это может негативно отразиться на техническом состоянии автопарков перевозчиков, а следовательно приведет и к недовыпуску транспорта.