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Жители Новочеркасска пожаловались Путину на вонь от завода пластиковых люков по ночам

4 августа 13:34
Фото: Novochikago/youtube.com
В среду, 3 августа, жители Новочеркасска обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просили о помощи в решении проблемы с местным производством, по их мнению, отравляющим воздух вредными выбросами, видеообращение появилось на одном из YouTube-каналов.

На видео, опубликованном 3 августа, один из жителей микрорайона Молодежный в Новочеркасске Андрей Сериков рассказал, что на Шоссе Нового гаража находится производство, «отравляющее жизнь» граждан последние два года.

Мужчина рассказал, что, по мнению жителей, именно на этом производстве изготавливают пластиковые канализационные люки посредством вторичной переработки и плавления. Горожанин утверждает, что ежедневно с 22.00 до 05.00 мск предприятие ведет работы, из-за чего воздух пропитывается невыносимой, по его словам, вонью.

Сериков напомнил, что производство находится в водоохранной зоне, а сами горожане неоднократно обращались к местным органам власти ради решения проблемы. Теперь им не осталось ничего, кроме обращения к президенту Владимиру Путину, чтобы по словам Серикова обеспечить защиту населения от вредного воздействия производства.

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