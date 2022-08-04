Жители Новочеркасска пожаловались Путину на вонь от завода пластиковых люков по ночам

Сериков напомнил, что производство находится в водоохранной зоне, а сами горожане неоднократно обращались к местным органам власти ради решения проблемы. Теперь им не осталось ничего, кроме обращения к президенту Владимиру Путину, чтобы по словам Серикова обеспечить защиту населения от вредного воздействия производства.