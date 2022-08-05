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Адская жара и проливные дожди ждут Ростов на выходных

5 августа 06:48
Фото: Правительство Ростовской области
Метеорологи рассказали, какая погода ожидает ростовчан с 5 по 7 августа, информация об этом опубликовали сервисы гидрометеорологии.

Так жителей предупредили, что в течение пятницы, 5 августа, ростовчан ожидает пасмурная и дождливая погода. Дождь, начавшийся вечером четверга, продолжит лить до субботнего утра. В этот эти дни температура воздуха будет колебаться от +21 градуса ночью до +33 градусов днем. В общей сложности до полудня 6 августа в Ростове должно пролиться более 20 миллиметров осадков.

После того как дождь закончится, температура начнет повышаться, и уже в воскресенье в город придет 35-градусная жара со скоростью ветра до 10 метров в секунду.

Напомним, ранее УМЧС продлили штормовое предупреждение до 6 августа.

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