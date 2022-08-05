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Начальника отделения Росреестра Ростовской области обвинили в мошенничестве с землей

5 августа 08:19
Фото: Яндекс.Карты
В Ростовской области суд решил продлить срок содержания под стражей руководителю отделения Росреестра Набокину, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В четверг, 4 августа, Волгодонский районный суд продлил содержание под стражей Олега Набокина до 19.45 мск 7 августа. Сообщается, что руководителю ТО № 4 ФКП Росреестра предъявили обвинение в мошенничестве в сговоре с сотрудниками администрации Волгодонского района и управления Росреестра.

Согласно версии правоохранителей, Набокин и другие неустановленные лица смогли реализовать преступную схему, что стала причиной отчуждения госземель зоны лесного фонда и передачи ее в частному лицу. Стоимость участка оценивается примерно в 6,7 миллиона рублей.

Сейчас Набокину предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ, и если его вина будет доказана, то максимальное наказание может составить 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее власти Ростова объявили, что собираются изъять два участка земли под аварийными домами.

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