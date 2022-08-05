Начальника отделения Росреестра Ростовской области обвинили в мошенничестве с землей

В четверг, 4 августа, Волгодонский районный суд продлил содержание под стражей Олега Набокина до 19.45 мск 7 августа. Сообщается, что руководителю ТО № 4 ФКП Росреестра предъявили обвинение в мошенничестве в сговоре с сотрудниками администрации Волгодонского района и управления Росреестра.
Согласно версии правоохранителей, Набокин и другие неустановленные лица смогли реализовать преступную схему, что стала причиной отчуждения госземель зоны лесного фонда и передачи ее в частному лицу. Стоимость участка оценивается примерно в 6,7 миллиона рублей.
Сейчас Набокину предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ, и если его вина будет доказана, то максимальное наказание может составить 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.