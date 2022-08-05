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Наплыв медуз на побережье Черного и Азовского моря объяснили обмелением Дона

5 августа 06:34
Фото: PxHere
Ростовский зоолог и кандидат биологических наук Алексей Тихонов объяснил причины нашествия медуз на акваторию Азовского моря и Таганрогский залив, подробностями поделился портал «Дон24».

Специалист объяснил, что основной причиной серьезной концентрации медуз стало обмеление Дона. Зоолог рассказал, что в настоящий момент в регионе наблюдается аридизация со снижением стока Дона. Из-за снижения потока пресной воды, стекающей в Азовское море, в нем началась повышаться соленость, что создало благоприятные условия для миграции и размножения колоний аурелий и корнеротов.

Алексей Тихонов добавил, что ситуация также усложнилась тем, что глубина Азовского моря не оставляет его обитателям пространства для маневров, а потому во время шторма медузы не могут уйти на глубину и погибают, выброшенные на берег.

Сейчас эксперт считает, что единственным спасением купальщиков от жалящих корнеротов могла бы стать сетка, которая бы оградила людей от опасных медуз.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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