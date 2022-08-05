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Штормовой ветер, грозы и град останутся в Ростовской области 5 августа

5 августа 06:35
Фото: 1MI
В пятницу 5 августа в Ростовской области сохранится штормовое предупреждение по сильным дождям с штормовым ветром и грозами.

По сообщению синоптиков, в пятницу в регионе ожидаются сильные ливни.,которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 24 метров в секунду. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +27...+32 С, в отдельных районах - до +36 С.

В ночь на субботу погода не поменяется, в регионе продолжатся ливни с ветром и грозами. Температура воздуха в ночь на 6 августа составит +18...+23 С, в северных районах - около +13 С.

В Ростове в пятницу жарко и пасмурно, возможен кратковременный дождь, температура воздуха - до +30 С.

Ранее ухудшение погоды в Ростовской области стало причиной объявления штормового предупреждения.

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