СК объяснил жителю Новочеркасска, чем вызвана задержка ответа по поводу смерти жены

Напомним, что житель Новочеркасска Вячеслав Лепетухин уже второй год ищет виновных в смерти жены в больнице. Он утверждает, что его супругу лечили несовместимыми лекарствами.
За время следствия было проведено две экспертизы, которые не подтвердили подозрения жителя Новочеркасска. Установить причину смерти оказалось невозможно из-за некачественных исследований патологоанатома. Выяснилось, что патологоанатом исследовал несуществующий в теле орган. Также, он не провел анализ черепа и головного мозга, из-за чего установить причину смерти пожилой женщины невозможно.
Узнав об этом, Лепетухин подал ходатайство о проведении экспертизы по применению фармакологически несовместимых лекарств для лечения жены. Но ему отказали. Тогда он направил обращение в правоохранительные органы, ответ на которые до сих пор не получил.
В следственном управлении сообщили, что обращение Вячеслава Лепетухина находится на рассмотрении в контрольно-следственном отделе. Срок его рассмотрения установлен рамками федерального закона № 59 ФЗ.
«По результатам рассмотрения обращения, Лепетухину будет направлен мотивированный ответ разъяснительного характера, в срок, установленный законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в СУ СК России по Ростовской области.
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