rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Террористический акт против силовиков предотвратили в Черкесске

5 августа 08:45
Фото: ФСБ
В Черкесске задержали местного жителя 1992 года рождения, который готовил террористический акт против военных и силовиков, сообщили в ФСБ РФ.

Молодой человек под руководством запрещенной на территории Российской Федерации организации «Правый сектор» собирался совершить террористический акт и сбежать в Украину.

При обыске в его доме изъяли две самодельные бомбы общей мощностью в шесть килограммов тротила, компоненты для изготовления взрывных устройств, схемы подхода к зданиям силовых ведомств и символику террористической организации. Кроме того, в мессенеджерах задержанный активно переписывался с членами «Правого сектора» (запрещенного в России).

Ранее эксперт объяснил, почему террористы чаще всего вербуют мигрантов в Ростове.

Материалы по теме
ФСБ выявила в Ростове-на-Дону террористов с координаторами на УкраинеВ Ростове-на-Дону на 8 лет осудили вербовщика террористовВ Ростове вынесли приговор россиянке, готовившей еду для террористов в Сирии
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00