Террористический акт против силовиков предотвратили в Черкесске

При обыске в его доме изъяли две самодельные бомбы общей мощностью в шесть килограммов тротила, компоненты для изготовления взрывных устройств, схемы подхода к зданиям силовых ведомств и символику террористической организации. Кроме того, в мессенеджерах задержанный активно переписывался с членами «Правого сектора» (запрещенного в России).