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Posted 5 августа 2022, 16:06

Published 5 августа 2022, 16:06

Modified 11 сентября 2022, 15:26

Updated 11 сентября 2022, 15:26

В Ростове-на-Дону суд огласил приговор адвокату, осужденному за мошенничество

В Ростове-на-Дону суд огласил приговор адвокату, осужденному за мошенничество

5 августа 2022, 16:06
Фото: 1MI.
Ростовский адвокат отправится в тюрьму за мошенничестве в деле о наркотиках, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Суд вынес приговор адвокату Адвокатской палаты Ростовской области. Следствие доказало, что в январе 2022 года к виновному обратился за юридической помощью местный житель. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков. Адвокат попросил у мужчины деньги в размере 170 тысяч рублей и пообещал передать их полицейским в качестве взятки за закрытие уголовного дела. Однако на деле помогать своему подопечному адвокат не намеревался, а средствами хотел распорядится в личных целях. Он был задержан во время передачи «взятки» сотрудниками ФСБ.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к одному году и одному месяцу колонии поселения.

Ранее в Ростове экс-оперуполномоченного Амила Зейналова посадили в тюрьму на четыре года за ложные обещания помочь местной жительнице с таможенниками.

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