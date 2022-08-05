В Ростове-на-Дону суд огласил приговор адвокату, осужденному за мошенничество

Суд вынес приговор адвокату Адвокатской палаты Ростовской области. Следствие доказало, что в январе 2022 года к виновному обратился за юридической помощью местный житель. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков. Адвокат попросил у мужчины деньги в размере 170 тысяч рублей и пообещал передать их полицейским в качестве взятки за закрытие уголовного дела. Однако на деле помогать своему подопечному адвокат не намеревался, а средствами хотел распорядится в личных целях. Он был задержан во время передачи «взятки» сотрудниками ФСБ.