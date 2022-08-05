В Ростове около 80 автобусов не подходят для транспортного обслуживания населения

Власти напомнили, что в конце июля следующего года подходит к завершению действие контрактов, заключенных в период с 2018 по 2020 годы.
Уже сейчас 77 автобусов пришли в состояние, не соответствующее требованиям соцстандарта пассажироперевозок. Власти напомнили, что к моменту осуществления перевозок по новым договорам возраст этих автобусов достигнет 10 и более лет работы.
Обновить подвижной состав запланировано без использования бюджетных средств, а АТП для участия в конкурсах предстоит закупить от 100 до 150 автобусов, 45 из которых передвигаются с помощью газомоторного топлива.