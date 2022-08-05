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В Ростове около 80 автобусов не подходят для транспортного обслуживания населения

5 августа 09:13
Фото: Администрация Ростова
В Ростове более 70 автобусов оказались несоответствующими требованиям пассажироперевозок, об этом объявили в отчете по городскому транспорту, подготовленному к заседанию Гордумы.

Власти напомнили, что в конце июля следующего года подходит к завершению действие контрактов, заключенных в период с 2018 по 2020 годы.

Уже сейчас 77 автобусов пришли в состояние, не соответствующее требованиям соцстандарта пассажироперевозок. Власти напомнили, что к моменту осуществления перевозок по новым договорам возраст этих автобусов достигнет 10 и более лет работы.

Обновить подвижной состав запланировано без использования бюджетных средств, а АТП для участия в конкурсах предстоит закупить от 100 до 150 автобусов, 45 из которых передвигаются с помощью газомоторного топлива.

Ранее власти объяснили, с чем связан недовыпуск автобусов на городские маршруты.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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