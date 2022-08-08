Диетолог рассказал, кому вредны грибы

Posted 8 августа 2022,, 13:08
Published 8 августа 2022,, 13:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, так как этот продукт не входит в ежедневное меню, многие люди могут страдать несварением.
Если возникают проблемы с ЖКТ, нужно проявлять осторожность при употреблении грибных блюд. Не стоит употреблять грибы сразу в больших количествах, а лучше есть понемногу. Например, хватит одной-двух ложек жареных грибов. А увеличивать порцию лучше, исходя из собственной переносимости, при отсутствии болей.
По мнению врача, желательно вместе с грибами есть овощи, гречку и грубый хлеб. В их составе есть клетчатка, что будет способствовать лучшему перевариванию грибов.