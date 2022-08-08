rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа 2022,, 13:08

Published 8 августа 2022,, 13:08

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Диетолог рассказал, кому вредны грибы

8 августа 2022, 13:08
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, особые противопоказания к тому, чтобы употреблять грибы, отсутствуют, так как там нет чрезмерного количества белков или углеводов. Но тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не стоит употреблять большое количество грибов.

Как сообщает NEWS.ru, так как этот продукт не входит в ежедневное меню, многие люди могут страдать несварением.

Если возникают проблемы с ЖКТ, нужно проявлять осторожность при употреблении грибных блюд. Не стоит употреблять грибы сразу в больших количествах, а лучше есть понемногу. Например, хватит одной-двух ложек жареных грибов. А увеличивать порцию лучше, исходя из собственной переносимости, при отсутствии болей.

По мнению врача, желательно вместе с грибами есть овощи, гречку и грубый хлеб. В их составе есть клетчатка, что будет способствовать лучшему перевариванию грибов.

#Общество#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41