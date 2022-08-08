Диетолог рассказал, кому вредны грибы

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, особые противопоказания к тому, чтобы употреблять грибы, отсутствуют, так как там нет чрезмерного количества белков или углеводов. Но тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не стоит употреблять большое количество грибов.