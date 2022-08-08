Оперная певица Ростова пожаловалась на незаконные увольнения из музыкального театра

Последний раз на сцену музыкального театра в Ростове артистка Надежда Кривуша выходила в марте 2021 года.
«После моего незаконного увольнения, я обратилась в суд и выиграла его. Меня восстановили в театре, но перестали давать роли и всячески притесняют. Пытаются поймать на небольших проколах. Бунтарей же руководство не любит», - отмечает Надежда Кривуша.
Ситуация оказалась безвыходной. Артистка вынуждена терпеть унизительное отношение к себе только потому, что до льготной пенсии осталось доработать полгода. Ведь вокалисты выходят на пенсию рано, через 20 лет.
«Сегодня в театре очень много людей, которых мало задействуют. Руководство пытается убрать тех, кто работает на бессрочных контрактах», - подчеркивает Кривуша.
По ее словам, из театра вынужденно ушла известная в Ростове исполнительница главных ролей. Доработал сезон и уволился концертмейстер группы виолончелистов, лауреат международного конкурса. Ушел и переехал работать в Санкт-Петербург гениальный ударник оркестра. Дважды увольняли начальника пиар-отдела. И если некоторые через суд добиваются восстановления на работу в театр, многие уходят без сопротивления.
Подробнее о том, что происходит за кулисами музыкального театра Ростова в материале: «Призрак оперы».