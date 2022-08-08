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Оперная певица Ростова пожаловалась на незаконные увольнения из музыкального театра

8 августа 04:17
Фото: Страница в соцсети
Надежда Кривуша
Актеров и оркестрантов якобы незаконно увольняют из Ростовского музыкального театра. Многие восстанавливаются через суд. Однако после восстановления людям не дают спокойно работать, сообщила RostovGazeta исполнительница главных ролей театра Надежда Кривуша.

Последний раз на сцену музыкального театра в Ростове артистка Надежда Кривуша выходила в марте 2021 года.

«После моего незаконного увольнения, я обратилась в суд и выиграла его. Меня восстановили в театре, но перестали давать роли и всячески притесняют. Пытаются поймать на небольших проколах. Бунтарей же руководство не любит», - отмечает Надежда Кривуша.

Ситуация оказалась безвыходной. Артистка вынуждена терпеть унизительное отношение к себе только потому, что до льготной пенсии осталось доработать полгода. Ведь вокалисты выходят на пенсию рано, через 20 лет.

«Сегодня в театре очень много людей, которых мало задействуют. Руководство пытается убрать тех, кто работает на бессрочных контрактах», - подчеркивает Кривуша.

По ее словам, из театра вынужденно ушла известная в Ростове исполнительница главных ролей. Доработал сезон и уволился концертмейстер группы виолончелистов, лауреат международного конкурса. Ушел и переехал работать в Санкт-Петербург гениальный ударник оркестра. Дважды увольняли начальника пиар-отдела. И если некоторые через суд добиваются восстановления на работу в театр, многие уходят без сопротивления.

Подробнее о том, что происходит за кулисами музыкального театра Ростова в материале: «Призрак оперы».

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