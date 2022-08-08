Оперная певица Ростова пожаловалась на незаконные увольнения из музыкального театра

По ее словам, из театра вынужденно ушла известная в Ростове исполнительница главных ролей. Доработал сезон и уволился концертмейстер группы виолончелистов, лауреат международного конкурса. Ушел и переехал работать в Санкт-Петербург гениальный ударник оркестра. Дважды увольняли начальника пиар-отдела. И если некоторые через суд добиваются восстановления на работу в театр, многие уходят без сопротивления.