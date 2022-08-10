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Posted 10 августа 2022,, 15:07

Published 10 августа 2022,, 15:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист Разуваев дал рекомендации начинающим трейдерам

10 августа 2022, 15:07
Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев посоветовал начинающим трейдерам понимать, для чего осуществляется сделка.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что акции нельзя купить по принципу «лишь бы что-то купить». Кроме этого, не нужно поддаваться панике.

Необходимо быть инвестором. Сделки, в которых есть экономическая логика, это вложения от шести месяцев. Те, кто покупает или продает в течение нескольких дней, как правило, теряют средства. В основе инвестиции должна быть идея.

Также Разуваев добавил, что фондовый рынок меняется в текущих условиях, поскольку само понятие «голубая фишка» поменялось после обнуления дивидендов таких компаний как «Газпром», «Сбер» и ЛУКОЙЛ.

#Экономика#Новости
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