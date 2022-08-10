Экономист Разуваев дал рекомендации начинающим трейдерам

Posted 10 августа 2022,, 15:07
Published 10 августа 2022,, 15:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В беседе с NEWS.ru он отметил, что акции нельзя купить по принципу «лишь бы что-то купить». Кроме этого, не нужно поддаваться панике.
Необходимо быть инвестором. Сделки, в которых есть экономическая логика, это вложения от шести месяцев. Те, кто покупает или продает в течение нескольких дней, как правило, теряют средства. В основе инвестиции должна быть идея.
Также Разуваев добавил, что фондовый рынок меняется в текущих условиях, поскольку само понятие «голубая фишка» поменялось после обнуления дивидендов таких компаний как «Газпром», «Сбер» и ЛУКОЙЛ.