На дне Цимлянского водохранилища в затонувшей крепости Саркел нашли следы животных

Крепость была затоплена в Цимлянском водохранилище в середине прошлого века. Саркел имеет древнейшую историю. Она была возведена в IX веке нашей эры византийскими инженерами по просьбе правителей Хазарии. В 965 году крепость захватил князь Святослав, так она вошла в состав Древней Руси под названием Белая Вежа. В XII веке жители покинули крепость. Она была заброшена в течение нескольких веков и обнаружена лишь в XIX веке.