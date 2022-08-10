На дне Цимлянского водохранилища в затонувшей крепости Саркел нашли следы животных

Posted 10 августа 2022, 16:07
Published 10 августа 2022, 16:07
Modified 11 сентября 2022, 16:53
Updated 11 сентября 2022, 16:53
В Цимлянске Ростовской области ведется работа подводной археологической экспедиции. Они занимаются исследованием древней крепости Саркел.
Крепость была затоплена в Цимлянском водохранилище в середине прошлого века. Саркел имеет древнейшую историю. Она была возведена в IX веке нашей эры византийскими инженерами по просьбе правителей Хазарии. В 965 году крепость захватил князь Святослав, так она вошла в состав Древней Руси под названием Белая Вежа. В XII веке жители покинули крепость. Она была заброшена в течение нескольких веков и обнаружена лишь в XIX веке.
Участники подводной экспедиции рассказали, что погружение в Цимлянское водохранилище было опасным из-за цветения воды. Однако на глубине вода оказалось чистой, и специалисты увидели остатки стен и башен. Ученые подняли со дна кирпичи из крепости. На одном из них нашли след копыта какого-то животного.
Археологи надеются найти во время экспедиции другие уникальные артефакты. Также они уверены, что Саркел нужно признать объектом культурного наследия, ведь его исследование принесет в научный мир еще не одно открытие.