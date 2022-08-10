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Posted 10 августа 2022, 16:07

Published 10 августа 2022, 16:07

Modified 11 сентября 2022, 16:53

Updated 11 сентября 2022, 16:53

На дне Цимлянского водохранилища в затонувшей крепости Саркел нашли следы животных

10 августа 2022, 16:07
Археологи обнаружили древние артефакты в Ростовской области в затонувшей крепости Саркел, сообщается на сайте правительства региона.

В Цимлянске Ростовской области ведется работа подводной археологической экспедиции. Они занимаются исследованием древней крепости Саркел.

Крепость была затоплена в Цимлянском водохранилище в середине прошлого века. Саркел имеет древнейшую историю. Она была возведена в IX веке нашей эры византийскими инженерами по просьбе правителей Хазарии. В 965 году крепость захватил князь Святослав, так она вошла в состав Древней Руси под названием Белая Вежа. В XII веке жители покинули крепость. Она была заброшена в течение нескольких веков и обнаружена лишь в XIX веке.

Участники подводной экспедиции рассказали, что погружение в Цимлянское водохранилище было опасным из-за цветения воды. Однако на глубине вода оказалось чистой, и специалисты увидели остатки стен и башен. Ученые подняли со дна кирпичи из крепости. На одном из них нашли след копыта какого-то животного.

Археологи надеются найти во время экспедиции другие уникальные артефакты. Также они уверены, что Саркел нужно признать объектом культурного наследия, ведь его исследование принесет в научный мир еще не одно открытие.

Ранее в Каменском районе Ростовской области археологи нашли семь уникальных древних погребений.

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#Алина Заярная#Культура#Новости
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