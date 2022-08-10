Победитель «Адской кухни» из Новочеркасска снимается в новом кулинарном шоу Ивлева

Posted 10 августа 2022, 17:54
Published 10 августа 2022, 17:54
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Победитель кулинарного шоу «Адская кухня» Александр Пушков опробует свои силы в новом телевизионном состязании. Уроженец Новочеркасска примет участие в телепередаче «Адский шеф» Константина Ивлева.
Пушков заверил своих поклонников, что формат шоу будет необычным, а самого повара зрители увидят в новом амплуа.
Александр Пушков стал победителем четвертого сезона «Адской кухни» в 2020 году. В качестве приза он получил один миллион рублей, а также возможность работать у Константина Ивлева. Александр рассказывал, что любовь к готовке ему привили бабушка и дедушка.
Напомним, в Ростове пройдет всероссийский фестиваль уличного фастфуда 17 и 18 сентября. На нем свои таланты покажут шеф-повара со всей России. Они будут готовить как классические блюда, так и экспериментальные изыски.