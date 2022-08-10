Ростовчане назвали дурдомом перенос автовокзала в зону старого аэропорта

«Вокзал в очень удобном месте! Там и автовокзал, и ж/д-вокзал. Сразу попадаешь в центр города и езжай, куда хочешь. А вот Шолохова не так уж и близко, из некоторых частей города ну прям очень далеко и ехать точно с пересадками», — расстроилась одна из горожанок.