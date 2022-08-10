Ростовчане назвали дурдомом перенос автовокзала в зону старого аэропорта

Posted 10 августа 2022, 10:09
Published 10 августа 2022, 10:09
Modified 11 сентября 2022, 15:24
Updated 11 сентября 2022, 15:24
Напомним, на днях губернатор Ростовской области подтвердил горожанам планы по переносу главного автовокзала из центра города с проспекта Сиверса в строящийся район старого аэропорта.
Однако далеко не все ростовчане были рады таким перспективам. Местные жители считают, что строительство автовокзала приведет к сумасшедшей плотности трафика к районе проспекта Шолохова, а перенос самого автовокзала окажется дискомфортным для населения, поскольку теперь важный транспортный объект окажется не в центре, а в восточной части города.
«Действительно, перенести вокзал из центра города на окраину*, гораздо удобнее», — иронично заметили местные жители.
«Вокзал в очень удобном месте! Там и автовокзал, и ж/д-вокзал. Сразу попадаешь в центр города и езжай, куда хочешь. А вот Шолохова не так уж и близко, из некоторых частей города ну прям очень далеко и ехать точно с пересадками», — расстроилась одна из горожанок.
«И так на Шолохова пробки немалые бывали, а если еще и главный автовокзал на место аэропорта перенесут, то можно туда и не соваться», — заметил другой ростовчанин.
«Дурдом, мало того, что аэропорт почти в Новочеркасске, теперь и автовокзал туда. Я живу в центре, езжу в область к родным и должна с пересадкой добираться к черту на кулички?», — спросила одна из горожанок.
* — комментарий прошел цензуру из-за использования ненормативной лексики.