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Posted 10 августа 2022, 10:09

Published 10 августа 2022, 10:09

Modified 11 сентября 2022, 15:24

Updated 11 сентября 2022, 15:24

Ростовчане назвали дурдомом перенос автовокзала в зону старого аэропорта

Ростовчане назвали дурдомом перенос автовокзала в зону старого аэропорта

10 августа 2022, 10:09
Фото: 1MI.
Ростовчане назвали иррациональным перенос автовокзала с проспекта Сиверса в Первомайский район города после застройки старого аэропорта, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, на днях губернатор Ростовской области подтвердил горожанам планы по переносу главного автовокзала из центра города с проспекта Сиверса в строящийся район старого аэропорта.

Однако далеко не все ростовчане были рады таким перспективам. Местные жители считают, что строительство автовокзала приведет к сумасшедшей плотности трафика к районе проспекта Шолохова, а перенос самого автовокзала окажется дискомфортным для населения, поскольку теперь важный транспортный объект окажется не в центре, а в восточной части города.

«Действительно, перенести вокзал из центра города на окраину*, гораздо удобнее», — иронично заметили местные жители.

«Вокзал в очень удобном месте! Там и автовокзал, и ж/д-вокзал. Сразу попадаешь в центр города и езжай, куда хочешь. А вот Шолохова не так уж и близко, из некоторых частей города ну прям очень далеко и ехать точно с пересадками», — расстроилась одна из горожанок.

«И так на Шолохова пробки немалые бывали, а если еще и главный автовокзал на место аэропорта перенесут, то можно туда и не соваться», — заметил другой ростовчанин.

«Дурдом, мало того, что аэропорт почти в Новочеркасске, теперь и автовокзал туда. Я живу в центре, езжу в область к родным и должна с пересадкой добираться к черту на кулички?», — спросила одна из горожанок.

* — комментарий прошел цензуру из-за использования ненормативной лексики.

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