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Posted 10 августа 2022, 07:54

Published 10 августа 2022, 07:54

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Жители нескольких районов в Ростове пожаловались на едкий запах горелого пластика

Жители нескольких районов в Ростове пожаловались на едкий запах горелого пластика

10 августа 2022, 07:54
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону в нескольких районах появился неприятный химический запах, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, химический запах ощущается в районе торгового центра «Горизонт» и зоопарка. Некоторые считают, что причиной является пожар, хотя открытого горения нигде не видно.

Также ростовчане заявляют, что запах похож на горелого пластика. Что именно стало причиной вони, пока выяснить не удалось.

Официальной информации по поводу жалоб пока не поступало. Но запах начал распространяться со вторника, 9 августа.

Ранее жители в Новочеркасске пожаловались президенту Владимиру Путину на едкий химический запах.

#Общество#Новости
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