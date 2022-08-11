Ростовчане затянули пояса: ажиотажный спрос на продукты завершился жесткой экономией

«Сейчас мы наблюдаем трансформацию поведения потребительского спроса. В марте стали очень популярны продукты с длительным сроком хранения, а также электроника и бытовая техника. Прошло несколько месяцев и к июню этот спрос упал», — рассказал Панкратов.