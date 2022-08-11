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Posted 11 августа 2022, 08:35

Published 11 августа 2022, 08:35

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчане затянули пояса: ажиотажный спрос на продукты завершился жесткой экономией

11 августа 2022, 08:35
В Ростовской области с начала года у местных жителей поменялся спрос на товары в магазинах, сообщил глава департамента потребрынка Алексей Панкратов.

По его словам, в период пандемии и начала спецоперации регистрировался ажиотажный спрос на продукты и технику. Но теперь ситуация изменилась.

«Сейчас мы наблюдаем трансформацию поведения потребительского спроса. В марте стали очень популярны продукты с длительным сроком хранения, а также электроника и бытовая техника. Прошло несколько месяцев и к июню этот спрос упал», — рассказал Панкратов.

Он добавил, что сейчас появилась тенденция экономить и рационально использовать ресурсы.

Вместе с этим, по данным Ростовстата, продолжается рост цен на продовольственные товары. Подробный материал можно почитать по ссылке.

#Экономика#Новости
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