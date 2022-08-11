Ростовчане затянули пояса: ажиотажный спрос на продукты завершился жесткой экономией

Posted 11 августа 2022, 08:35
Published 11 августа 2022, 08:35
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
По его словам, в период пандемии и начала спецоперации регистрировался ажиотажный спрос на продукты и технику. Но теперь ситуация изменилась.
«Сейчас мы наблюдаем трансформацию поведения потребительского спроса. В марте стали очень популярны продукты с длительным сроком хранения, а также электроника и бытовая техника. Прошло несколько месяцев и к июню этот спрос упал», — рассказал Панкратов.
Он добавил, что сейчас появилась тенденция экономить и рационально использовать ресурсы.
Вместе с этим, по данным Ростовстата, продолжается рост цен на продовольственные товары. Подробный материал можно почитать по ссылке.