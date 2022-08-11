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Posted 11 августа 2022, 07:56

Published 11 августа 2022, 07:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростове перекроют для движения Социалистическую улицу 11 августа

11 августа 2022, 07:56
11 августа движение будет перекрыто на улице Социалистической в Ростове, сообщается на сайте администрации города.

11 августа на улице Социалистической в центре города будет запрещено движение автотранспорта из-за дорожных работ. Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Семашко до проспекта Буденновского. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные варианты проезда.

Работы начнутся в 10.00 мск и завершаться к 15.00 мск, тогда же движение будет снова возобновлено.

Ранее стало известно, что движение перекроют на улице Максима Горького в Ростове до 15 октября. Причиной ограничения являются технические работы.

#Алина Заярная#Город#Новости
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