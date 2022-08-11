В Ростове перекроют для движения Социалистическую улицу 11 августа

11 августа на улице Социалистической в центре города будет запрещено движение автотранспорта из-за дорожных работ. Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Семашко до проспекта Буденновского. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут и выбрать альтернативные варианты проезда.