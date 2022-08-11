В Ростовской области мощный пожар охватил лес, а жителям прогнозируют нехватку воды

Во время пресс-конференции министр ЖКХ РО Сергей Сизиков объявил, что в этом году в Ростове потратят более семи миллиардов рублей на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Часть средств запланировано направить на строительство, капремонт и реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, а также провести работы на очистных сооружениях Ростова, городских канализационных сетях и коллекторах. Также в течение первых двух кварталов МинЖКХ региона закупило 10 единиц спецтехники и около 20 водонапорных башен.
Кроме того некоторую часть денег в ведомстве собираются потратить на проведение экспертиз, разработку ПСД и проектные заключения по 12 объектах ЖКХ и теплоэнергетики.
Пресс-служба УМЧС Ростовской области заявила, что на территории Зимовниковского района вспыхнул масштабный пожар в лесной зоне. Перед локализацией огонь охватил около 117,5 гектара земли.
Для тушения пожара пришлось привлечь более 30 единиц спецтехники с сотней сотрудников экстренных служб. Так как пожар возник на территории лесничества, угрозы жилым постройкам нет. Информации о пострадавших официальные источники пока не публиковали, как и причины возгорания леса.
Ростовский гидрометцентр предупредил жителей региона о том, что изнуряющая жара, сохраняющаяся в области в последние дни, может привести к перебоям подачи воды.
Метеорологи считают, что жара способна привести к снижению уровня воды в Дону от Аксая к Азову, и уже сейчас третий день наблюдается падение.
Больше всего ситуация отразится на жителях Ростова, Азова и Аксая, и если жара не уйдет — это может привести к проблемам с водоснабжением других населенных пунктов.