В Ростовской области мощный пожар охватил лес, а жителям прогнозируют нехватку воды

Часть средств запланировано направить на строительство, капремонт и реконструкцию более 70 километров водопроводных и канализационных сетей, а также провести работы на очистных сооружениях Ростова, городских канализационных сетях и коллекторах. Также в течение первых двух кварталов МинЖКХ региона закупило 10 единиц спецтехники и около 20 водонапорных башен.