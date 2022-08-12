Новостройки «СК10» входят в топ-лучших ЖК страны

Posted 12 августа 2022, 13:05
Published 12 августа 2022, 13:05
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
На втором месте — премиальный ЖК «Пушкин», а на третьем — ЖК бизнес класса «Соколова 68», расположенный в самом центре Ростова-на-Дону. Кроме того, в десятку лучших попали ещё два жилых комплекса от ГК «СК10» — это ЖК «Ленина 46» и ЖК «Гвардейскй 3.0».
Мы попытались разобраться, в чем же причина такого успеха, и что нового предлагает компания жителям южного мегаполиса?
Как видно из отзывов на сайтах по продаже квартир, ростовчане ценят в ГК «СК10» надежность и ответственность. Все ее проекты сдаются в указанный срок или даже раньше указанных дат. С каждым годом строители группы компаний «СК10» демонстрируют рекордные темпы возведения жилья. Растет и количество важных социально значимых объектов.
Для справки:
Согласно данным Единого ресурса застройщиков, «СК10» получила высшую оценку по соблюдению декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию.
Еще один важный аргумент в пользу ростовской строительной компании — это длинный список сданных новостроек, которые расположены в самых разных районах города. Компания строит дома в разных ценовых сегментах. Причем все чаще она предлагает своим покупателям большую автономность домов, которые снабжены собственными котельными и резервными линиями электропитания от разных подстанций, что очень важно для комфортного проживания в дальнейшем.
ГК «СК10» работает с 1955 года и за это время из строительного подразделения «10-ГПЗ» она прошла путь до флагмана жилищного строительства Ростова-на-Дону. Сейчас в запуске строительство 1500000 квадратных метров жилья.
И третий решающий аргумент — это стремление компании в каждом новом проекте найти изюминку, которая будет отличать ЖК от других новостроек, даже если строится один дом, и он расположен в новом микрорайоне, в таком к примеру, как Левенцовский, где, к слову сказать, ГК «СК10» первой в микрорайоне предложила дом с собственной закрытой территорией и подземным паркингом, премиальными лифтами и панорамными энергосберегающими окнами. Впрочем, быть первопроходцем в освоении новых технологий и трендов — стало своеобразным кредо для компании.
Трудно не согласиться с членом Французской академии, сенатором и величайшим прозаиком французского романтизма Виктором Гюго. Локдаун в 2020 году существенно поменял требования людей к месту проживания, что не может не отразиться на современном домостроении. Ведь, если раньше, люди говорили мой дом — моя крепость, то сегодня это понятие переосмысляется, дом становится местом и для работы, и полем для самовыражения. Он, по сути, превращается в центр жизни человека.
Современный дом призван удовлетворить потребность человека в гибком пространстве, которое с одной стороны, отвечает стремлению к приватности, а с другой, учитывает важность людских контактов. Все последние проекты строительной компании «СК10» именно об этом. Здесь строят не просто жилой дом с квартирами, а создают единую экосистему с очень высоким уровнем комфорта и безопасности.
Театр начинается с вешалки, а элитный дом — с просторного лобби. Когда-то в каждом особняке существовала парадная, которая в СССР трансформировалась в подъезд. Лучше всего об эволюции просторной парадной рассказал Михаил Булгаков в своем произведении «Собачье сердце» словами профессора Преображенского: «Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно?»
Время ответило на этот вопрос спустя столетие — это никому не нужно! Поэтому на смену сумрачным подъездам пришли светлые и просторные лобби. Прекрасной иллюстрацией этой современной тенденции служит премиальный холл c каминной зоной и библиотекой в жилом комплексе «Царское Село». Простор, открытость, достоинство и гостеприимство — вот основные слова, которыми можно описать вестибюль площадью 214 квадратных метра с высотой потолков 4,5 метра.
При входе в дом расположена стойка консьержа, где можно решить все насущные вопросы — от заказа билетов до уборки и химчистки. Напротив — зона ожидания с мягкими домашними диванами и столиком. В паре шагов лифт и колясочная, а в глубине — сердце общественного пространства библиотека с камином. Здесь налицо одна из главных современных тенденций в жилом домостроении, когда приватное пространство приобретает черты общественного, а общественное одомашнивается или, как говорят социологи, «доместифицируется».
Весь первый этаж ЖК «Царское Село» — это как раз такое общественное пространство, где помимо вестибюля, расположены: стильный бассейн с подогревом, подсветкой и противотоком, спортзал с панорамным остеклением, раздевалки с локерами, раздельные душевые и санузлы. Важно отметить, что «Царское село» — первый в Ростове ЖК с собственным бассейном. Кроме того, дом снабжен открытыми террасами, где как на ладони, расположилась панорама города.
Для самых юных жильцов имеется большая светлая игровая комната, а внутри комплекса — детская площадка с большим кораблем ручной сборки из натурального дерева. Застройщик стремился каждой деталью подчеркнуть, что ЖК «Царское Село» полностью удовлетворяет тягу современного человека ко всему «естественному» и одновременно комфортному и высокотехнологичному.
Во дворе — высажено более 60 растений и деревьев, уложен шикарный газон и красуется изумительная пятиметровая ель. Панорамные окна и премиальные материалы фасада задают динамичный ритм архитектуры, который, с одной стороны, демонстрирует стиль и уверенность, а с другой — роскошь и комфортабельность. Система «Умный дом» управляет инфраструктурой и круглосуточным сервисом в формате закрытого клуба luxe.
ЖК «Пушкин», расположившийся на одноименной улице Ростова, — это пример бережного отношения к городскому пространству, к его традициям и уникальной мелодике старинных зданий. Ведь ГК «СК10» уделяет большое внимание тому, как выглядят объекты не только сами по себе, но и в контексте городской среды.
Единственный новый дом на улице Пушкинской, который будет сдан в 2023 году — это элитный ЖК для ценителей комфорта и эстетики. Он будет расположен в самом центре города у парка Горького — в границах Пушкинской, Семашко, Горького и Газетного. Выбранная локация это, с одной стороны, невероятная удача и возможность, а с другой — большая ответственность и вызов для застройщика. Ведь Пушкинская улица имеет особый статус в донской столице. Она одной из первых — в 1904 году получила электрическое освещение и стала обживаться купцами, для которых строили особняки и доходные дома лучшие архитекторы Европы. Так, на пересечении с Будённовским проспектом расположился дом Кушнарёва, за проспектом находились городской сад, Екатерининская женская гимназия и особняк Супрунова, который он перевёз из Италии.
Застройщик постарался построить ЖК, который займет достойное место в ансамбле исторических особняков и навсегда будет вписан в летопись ростовской архитектуры.
ЖК «Пушкин» задуман в современном неоклассическом стиле: светлая фигура дома изящно обозначена классическими эркерами, а завершают облик строения архитектурно-декоративные элементы на фасаде. Входные группы в ЖК «Пушкин» отделаны дорогостоящими экологичными материалами. Высокие прозрачные двери, пропускающие большое количество света, и грамотно расположенные источники искусственного освещения призваны создать впечатление, что это старинный особняк.
Дом представлен в четырех секциях от семи до девяти этажей, на которых расположится 131 квартира с потолком высотой 2,9 метра. Дом спроектирован так, что на этаже предусмотрено от двух до семи квартир. Благодаря чему на лестничную клетку каждого этажа выходит всего по несколько дверей: на некоторых — всего по две.
В выдержанных по стилю и оформлению лобби расположено пять премиальных высокоскоростных лифтов. Второй гостиной дома станет его придомовая территория, в которой удачно зонированы детская площадка и места уединения для отдыха и работы на свежем воздухе, причем красота и спокойствие ландшафтного дизайна действительно удивительно сочетает в себе классику и модерн. ЖК «Пушкин» это пример баланса и ясности, классических ценностей и технического прогресса.
«То, что для одного поколения роскошь, для следующего — необходимость», — писал бывший министр иностранных дел Великобритании Энтони Кросленд.
Современное домостроение это, как раз та сфера человеческого бытия, где очень быстро тенденции элитных жилых комплексов переходят в сектор бизнес-класса, а затем и в сектор эконом-класса. Так, например, ЖК «ГринСайд», который сейчас строит ГК «СК10» — это совершенно новый уникальный микрорайон в центре Ростова-на-Дону. Компания приобрела участок размером девять гектаров рядом с ТРЦ «РИО», на котором построит 26 домов этажностью от 18 до 25 этажей и паркинг более чем на 2000 мест. Сейчас строятся первые четыре дома. Помимо жилых домов компания построит современную школу на 1600 мест, три детских сада на 450 мест, две поликлиники и опорный пункт скорой медицинской помощи. По центру квартала пройдёт зелёная аллея — композиция из моста с часами и прогулочных зон. Забота о взрослых проявится в наличии зеленых зон для прогулок и отдыха, а также обширной коммерческой и социальной инфраструктуры. Застройщик обещает, в новом микрорайоне будет всё, что необходимо и даже больше: супермаркеты, кафе, пекарни, аптеки, салоны красоты, ателье, фитнес-студии, банки и многое другое!
Концепция строительства — все для человека и ради его комфорта. Так, если для детей будут предусмотрены детские площадки, с зонированием по возрасту и большое футбольное поле, то для взрослых появится возможность, не отходя далеко от дома пожарить вкусный шашлык, для этого застройщик предусмотрел мангальные зоны, беседки и другие места отдыха. Реализация этого амбициозного проекта позволит в центре города создать новый микрорайон с квартирами эконом-класса, но с инфраструктурой элитных ЖК. И то, что компания «СК10» реализует этот проект, сомнений ни у кого не вызывает.
Редакция Rostovgazeta присоединяется к поздравлениям ростовчан накануне Дня строителя и желает ГК «СК10» новых вершин в реализации новых смелых проектов.