Новостройки «СК10» входят в топ-лучших ЖК страны

Современное домостроение это, как раз та сфера человеческого бытия, где очень быстро тенденции элитных жилых комплексов переходят в сектор бизнес-класса, а затем и в сектор эконом-класса. Так, например, ЖК «ГринСайд», который сейчас строит ГК «СК10» — это совершенно новый уникальный микрорайон в центре Ростова-на-Дону. Компания приобрела участок размером девять гектаров рядом с ТРЦ «РИО», на котором построит 26 домов этажностью от 18 до 25 этажей и паркинг более чем на 2000 мест. Сейчас строятся первые четыре дома. Помимо жилых домов компания построит современную школу на 1600 мест, три детских сада на 450 мест, две поликлиники и опорный пункт скорой медицинской помощи. По центру квартала пройдёт зелёная аллея — композиция из моста с часами и прогулочных зон. Забота о взрослых проявится в наличии зеленых зон для прогулок и отдыха, а также обширной коммерческой и социальной инфраструктуры. Застройщик обещает, в новом микрорайоне будет всё, что необходимо и даже больше: супермаркеты, кафе, пекарни, аптеки, салоны красоты, ателье, фитнес-студии, банки и многое другое!