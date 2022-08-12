Территорию ЛНР на границе с Ростовской областью будут разминировать 20 лет

В интервью ТАСС он рассказал, что сейчас ежедневно удается разминировать до 8 квадратных километров территорий. По его словам, восемь лет украинская армия хаотично минировала местность, поэтому никаких карт опасных зон нет.
«У нас одно сплошное минное поле. На некоторых участках есть большое количество мин, находящихся здесь с 2014 года», — заявил эксперт.
В первую очередь специалисты, занимающиеся разминированием, проводят работы в жилых районах. Также они делают безопасной гражданскую инфраструктуру.