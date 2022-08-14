rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ростов» вошел в топ-3 турнирной таблицы РПЛ после победы над «Пари НН»

14 августа 17:45
Фото: 1mediainvest.ru
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу в матче с «Пари Нижний Новгород», финальный счет игры 4:3 в пользу желто-синих.

14 августа состоялся очередной матч РПЛ с участием футбольного клуба «Ростов». Желто-синие играли с «Пари Нижний Новгород» на стадионе последних.

Первый гол был забит на 15-ой минуте матча Дмитрием Полозом, ему удалось успешно реализовать пенальти. Однако уже на 21-ой минуте счет сравнял футболист «ПНН» Николай Калинский. На 39-й и 57-ой минутах ростовчане вышли вперед благодаря голам Даниила Уткина и Дмитрия Полоза. На 66-ой минуте «Ростовом» пропущен удар от футболиста Фелисиу Милсона. Но уже на 67-ой Даниил Глебов увеличивает разрыв в счете для комфортного 4:2 в пользу ростовчан. Ближе к концу игры на 82-ой минуте футболист «ПНН» Сулейманов забивают гол «Ростову», однако это не спасает его команду от проигрыша. Финальный счет игры 4:3 в пользу желто-синих.

По итогам игры ФК «Ростов» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин ужаснулся посещаемости матчей после введения системы Fan-ID.

Материалы по теме
Бутилированную воду на 4 млн рублей закупил ФК «Ростов»Тренера ФК «Ростов» Карпина возмутило предположение о договорном матче с «Химками»В РПЛ назревает скандал о якобы попытках подкупа руководства ФК «Ростов» в августе
#Новости#Алина Заярная#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00