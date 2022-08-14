«Ростов» вошел в топ-3 турнирной таблицы РПЛ после победы над «Пари НН»

Первый гол был забит на 15-ой минуте матча Дмитрием Полозом, ему удалось успешно реализовать пенальти. Однако уже на 21-ой минуте счет сравнял футболист «ПНН» Николай Калинский. На 39-й и 57-ой минутах ростовчане вышли вперед благодаря голам Даниила Уткина и Дмитрия Полоза. На 66-ой минуте «Ростовом» пропущен удар от футболиста Фелисиу Милсона. Но уже на 67-ой Даниил Глебов увеличивает разрыв в счете для комфортного 4:2 в пользу ростовчан. Ближе к концу игры на 82-ой минуте футболист «ПНН» Сулейманов забивают гол «Ростову», однако это не спасает его команду от проигрыша. Финальный счет игры 4:3 в пользу желто-синих.