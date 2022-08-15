Ростовская область стала лидером по урожаю хлеба в России

Отмечается, что в этом году сбор урожая смогли начать на неделю раньше. Всего удалось собрать урожай зерновых и зернобобовых с площади свыше 3,35 миллиона гектаров. В том числе 2,9 миллиона гектаров были засеяны главной культурой области — озимой пшеницей. Для сбора урожая задействовали 12,5 тысячи комбайнов и свыше 13 тысяч грузовиков. Также потребовались 29 тысяч тракторов.