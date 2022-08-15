Ростовская область стала лидером по урожаю хлеба в России

Этот показатель стал рекордным для области, с этим событием губернатор Василий Голубев поздравил представителей сельского хозяйства.«Основной донской каравай поистине небывалый — собрано более 14,5 млн тонн! Это почти на 2 млн тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га. Низкий поклон всем труженикам села!» — написал глава региона.
Отмечается, что в этом году сбор урожая смогли начать на неделю раньше. Всего удалось собрать урожай зерновых и зернобобовых с площади свыше 3,35 миллиона гектаров. В том числе 2,9 миллиона гектаров были засеяны главной культурой области — озимой пшеницей. Для сбора урожая задействовали 12,5 тысячи комбайнов и свыше 13 тысяч грузовиков. Также потребовались 29 тысяч тракторов.
На Дону уже девятый год подряд урожай ранних зерновых составляет более девяти миллионов тонн. Еще 10 лет назад область собирала ежегодно до семи миллионов тонн вместе с поздними зерновыми. Получается, что региону удалось практически удвоить производство зерновых культур.
Стоит отметить, что в этом сезоне формирование донского урожая было довольно сложным по нескольким причинам. Зима прошла довольно спокойно, но сложности начались весной, когда приостановилась посевная. Причиной стала морозная погода в середине марта на территории Юга страны, что не позволяло вести работы.
Кроме того, из-за частых дождей приходилось прерывать ход весенней посевной кампании. Однако майские осадки и помогли набрать тот необходимый запас влаги, который позволил созреть и набрать силу озимым и взойти яровым культурам.
Уборочная кампания началась раньше — в конце июня из-за жары, земледельцам приходилось работать 24 часа сутки, чтобы собрать большой победный урожай.
Установить новые рекорды удалось за счет нескольких факторов, в том числе самоотверженного труда донских хлеборобов, которые сохранили любовь к своему делу. Лучшие результаты оказались в Сальском районе, где собрали свыше 846 тысяч тонн ранних зерновых.
На втором и третьем местах оказались Зимовниковский и Зерноградский районы с показателями 823 тысячи и 715 тысяч. А в Мясниковском районе получили самую высокую урожайность — 63 центнера на гектар.
Помогла также и аграрная наука, что прослеживается на примере успешных хозяйств. Они каждый год получают стабильно высокий результат, несмотря на непростые погодные условия.
Значимой были и поддержка государства, в этом году федеральный центр выделил региону 7,8 миллиарда рублей. Важное значение имеет техническое обеспечение и техмодернизация донских хозяйств. А сама область является лидером в стране по числу сельхозтехники.
Благодаря губернаторской программе на субсидирование покупки сельхозтехники в этом году из регионального бюджета выделили и полностью довели почти 500 млн рублей. За счет этого получилось купить 122 комбайна, 57 тракторов, 396 единиц прочей сельхозтехники.
Донской регион самостоятельно обеспечивает свои потребности в зерновых, это около 2,5 миллиона тонн. Также он находится на первом месте в стране по агроэкспорту в России.
Теперь предстоит собрать урожай пропашных и поздних зерновых культур, результаты которого станут известны в ноябре. Вместе с этим в скором времени начнется и озимый сев.