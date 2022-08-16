На жену главного тренера ФК «Ростов» Дарью Карпину пожаловались в Генпрокуратуру

Posted 16 августа 2022, 15:53
Published 16 августа 2022, 15:53
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания в соцсетях Дарьи Карпиной, жены главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина.
Карпина написала на своей странице в социальной сети пост о сносе памятника танку Т-34 в ее родном городе Нарва. Жена тренера отметила, что мемориал ассоциируется у нее с убийствами и насилием.
Бородин заявил, что своими словами Дарья Карпина оскорбила память о защитниках Отечества и обесценила подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Более того, по словам чиновника, за подобное высказывание Карпину нужно привлечь к уголовной ответственности.