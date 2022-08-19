Экс-главу авиазавода Грудинина осудили в Таганроге за махинации на 1,4 млн рублей

Posted 19 августа 2022, 13:24
Published 19 августа 2022, 13:24
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Суд установил, что Грудинин с 2016 по 2019 годы совершил мошенничество. Размер ущерба превысил 1,4 миллиона рублей.
По данному факту завели уголовное дело, Таганрогский городской суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу.
Ранее говорилось, что Грудинин якобы попросил внести свое имя в число авторов проекта образцов самолета, хотя на тот период не входил в штат научных работников предприятия. В результате ему были назначены премии.