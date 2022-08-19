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Posted 19 августа 2022, 13:24

Published 19 августа 2022, 13:24

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

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Экс-главу авиазавода Грудинина осудили в Таганроге за махинации на 1,4 млн рублей

19 августа 2022, 13:24
Фото: beriev.com
Юрий Грудинин
В Ростовской области огласили приговор бывшему гендиректору ТАНКТ имени Бериева Юрию Грудинину, которому вменяли мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что Грудинин с 2016 по 2019 годы совершил мошенничество. Размер ущерба превысил 1,4 миллиона рублей.

По данному факту завели уголовное дело, Таганрогский городской суд приговорил обвиняемого к 2,5 года заключения. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее говорилось, что Грудинин якобы попросил внести свое имя в число авторов проекта образцов самолета, хотя на тот период не входил в штат научных работников предприятия. В результате ему были назначены премии.

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