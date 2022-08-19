В рамках фестиваля волонтеры РЭО рассказали о проблемах экологии

Каждый из гостей мероприятия мог посетить мастерскую по переработке, перемолоть пластиковые крышечки с помощью экошредера и переплавить стружку из пластика в какой-либо нужный предмет. Например, в брелок, значок или подставку под канцелярские принадлежности. В эколаборатории состоялся ряд мастер-классов, где участники могли потренироваться в изготовлении бумаги из макулатуры и продовольственных сумок из трикотажных лент.