В рамках фестиваля волонтеры РЭО рассказали о проблемах экологии

Два экоцентра работало на площадке. Это гостевой дом и Эколаборатория РЭО, информирует NewsNN.ru. Их организовали добровольцы экологического движения «Делай!». Также при поддержке ППК “РЭО” в рамках мероприятия прошел модный показ одежды, сшитой из вторичных материалов.
В 2022 году на фестивале РЭО начал проводить кампанию по раздельному сбору мусора. Специализированные контейнеры для отходов были расставлены не на всей территории площадки. Однако в следующем году планируется полномасштабный проект по раздельному сбору отходов. Об этом рассказал гендиректор компании РЭО Денис Буцаев.
В рамках фестиваля защитники окружающей среды провели субботник на территории заповедника «Опукский». В прибрежной зоне Черного моря было собрано восемнадцать мешков мусора.
Каждый из гостей мероприятия мог посетить мастерскую по переработке, перемолоть пластиковые крышечки с помощью экошредера и переплавить стружку из пластика в какой-либо нужный предмет. Например, в брелок, значок или подставку под канцелярские принадлежности. В эколаборатории состоялся ряд мастер-классов, где участники могли потренироваться в изготовлении бумаги из макулатуры и продовольственных сумок из трикотажных лент.
Некоторые из участников заблаговременно подготовили проекты и представили их на фестивале, чтобы получить отклик профсообщества и его поддержку.
Например, жительница Севастополя Ольга Колодина занимается переработкой стеклянных отходов – мусора, собранного с прибрежных территорий Черного моря. Ольга представила свой проект в рамках встречи участников арт-кластера с руководителем РЭО Денисом Буцаевым. Гендиректор пообещал, что проект Колодиной получит необходимую поддержку.
Очередной день фестиваля завершился модным показом вещей из коллекции «Небография». Это апсайклинг-одежда, изготовленная из старых вещей.
Буцаев сообщил о намерении открыть на фестивале магазин апсайклинг-одежды и предметов, изготовленных из вторсырья. Глава РЭО считает такие вещи не только экологичными, но и красивыми. Например, подсвечники из вторичного стекла похожи на малахитовые.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".