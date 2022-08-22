Эксперт рассказала о признаках и причинах детского алкоголизма

По словам Журавлевой, одной из главных причин «детского» алкоголизма является соответствующее поведение родителей — если взрослые употребляют, то ребенок может пойти по их стопам. Даже если родители редко выпивают алкоголь, но позволяют ребенку делать это вместе с ними, это может привести к развитию алкоголизма.