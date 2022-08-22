Эксперт рассказала о признаках и причинах детского алкоголизма

Posted 22 августа 2022,, 11:49
Published 22 августа 2022,, 11:49
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По сообщению NEWS.ru, эксперт рассказала, что в большинстве случаев первый раз попробовать алкогольные напитки детям дают их родители. При этом, взрослые не подозревают о последствиях — детский организм меньше сопротивляется действию алкоголя.
В ВОЗ предупреждают, что даже в минимальных дозах алкоголь вреден для ребенка и приводит к нарушению его развития. О пристрастии к пагубной привычке у ребенка свидетельствует изменение его поведения, а также ряд косвенных признаков: изменение круга общения, заторможенная реакция, покраснение щек, одутловатость лица.
По словам Журавлевой, одной из главных причин «детского» алкоголизма является соответствующее поведение родителей — если взрослые употребляют, то ребенок может пойти по их стопам. Даже если родители редко выпивают алкоголь, но позволяют ребенку делать это вместе с ними, это может привести к развитию алкоголизма.