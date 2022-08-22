На Дону силовики задержали пятерых экстремистов, отрицающих Россию как государство

Posted 22 августа 2022, 11:56
Published 22 августа 2022, 11:56
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
Речь идет о группировке «Союз славянских сил Руси», которая запрещена на территории страны. Фигуранты заявляли, что РФ является коммерческой организацией*.
«Представители группировки призывали людей не платить коммуналку, кредиты и налоги. Себе они взяли символику СССР и придумали должности, в том числе глава Ростовской области», — говорится в публикации.
Отмечается, что лидера группировки Сергея Тараскина ранее приговорили к восьми годам заключения.
Ранее стало известно, что защищать школьников от влияния экстремистов в Ростове будут советники по воспитанию.
*Организация запрещена в РФ.