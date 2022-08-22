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Posted 22 августа 2022, 11:56

Published 22 августа 2022, 11:56

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

На Дону силовики задержали пятерых экстремистов, отрицающих Россию как государство

На Дону силовики задержали пятерых экстремистов, отрицающих Россию как государство

22 августа 2022, 11:56
Фото: 1MI.
В Ростовской области задержали пятерых сторонников экстремистской организации, которая отрицает легитимность РФ, сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник.

Речь идет о группировке «Союз славянских сил Руси», которая запрещена на территории страны. Фигуранты заявляли, что РФ является коммерческой организацией*.

«Представители группировки призывали людей не платить коммуналку, кредиты и налоги. Себе они взяли символику СССР и придумали должности, в том числе глава Ростовской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидера группировки Сергея Тараскина ранее приговорили к восьми годам заключения.

Ранее стало известно, что защищать школьников от влияния экстремистов в Ростове будут советники по воспитанию.

*Организация запрещена в РФ.

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#Илья Протвинов#Новости
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