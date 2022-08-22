Ростовчан предупредили об угрозе ураганного ветра с 23 по 25 августа

Posted 22 августа 2022, 15:09
Published 22 августа 2022, 15:09
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Метеорологи Росгидрометцентра предупредили о том, что со вторника, 23 августа, по четверг, 25 августа, в Ростове будет наблюдаться ветер скоростью 23 метра в секунду с возможным усилением до 26 метров в секунду.
В условиях непогоды возможно падение деревьев и других ненадежно закрепленных конструкций, в том числе линий электропередач, а потому население просят проявить осторожность и избегать длительного пребывания на улице. Также автомобилистам стоит избегать парковки в зонах, где возможно обрушение деревьев или рекламных щитов.
В случае опасности жителям напомнили звонить в экстренные службы по номеру 112.