Ростовчан предупредили об угрозе ураганного ветра с 23 по 25 августа

В условиях непогоды возможно падение деревьев и других ненадежно закрепленных конструкций, в том числе линий электропередач, а потому население просят проявить осторожность и избегать длительного пребывания на улице. Также автомобилистам стоит избегать парковки в зонах, где возможно обрушение деревьев или рекламных щитов.