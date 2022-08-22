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Posted 22 августа 2022, 15:09

Published 22 августа 2022, 15:09

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Ростовчан предупредили об угрозе ураганного ветра с 23 по 25 августа

22 августа 2022, 15:09
В Ростове жителей предупредили о возможности усиления ветра до 26 метров в секунду до 25 августа, об этом рассказали в мэрии города.

Метеорологи Росгидрометцентра предупредили о том, что со вторника, 23 августа, по четверг, 25 августа, в Ростове будет наблюдаться ветер скоростью 23 метра в секунду с возможным усилением до 26 метров в секунду.

В условиях непогоды возможно падение деревьев и других ненадежно закрепленных конструкций, в том числе линий электропередач, а потому население просят проявить осторожность и избегать длительного пребывания на улице. Также автомобилистам стоит избегать парковки в зонах, где возможно обрушение деревьев или рекламных щитов.

В случае опасности жителям напомнили звонить в экстренные службы по номеру 112.

Ранее упавшие деревья выбили стекла и разбили машины ростовчан.

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