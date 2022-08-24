Депутат заявил, что врачам в Ростовской области повысили зарплаты только на бумаге

В Ростовской области врачи после увеличения заработной платы получают столько же сколько и раньше, прозвучало на совещании в правительстве региона.

Один из депутатов обратился к главе регионального Минздрава Юрию Кобзеву и рассказал, что медикам с января положены стимулирующие выплаты. Врачам платят по 20 тысяч рублей, фельдшерам — по 10 тысяч. Парламентарий рассказал, что побеседовал на эту тему с медиками в Волгодонске. Они заявили, что у них резко сократился коэффициент трудового участия. «Если до января у фельдшера КТУ составлял около восьми тысяч, то после введения стимулирующих выплат этот показатель упал до 1,5 тысячи. Фактически зарплата у них не прибавилась», — уточнил депутат. Кобзев ответил, что вопрос перераспределения средств внутри организации регулируется коллективным договором. В нем и прописывается коэффициент трудового участия. «Распределение средств — это полномочия медицинской организации», — уточнил Кобзев. Он добавил, что стимулирующие выплаты доводятся до каждого медика. Ранее стало известно, что в Ростове зарплаты водителей автобусов увеличат до 28 тысяч рублей к концу 2022 года.