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Posted 24 августа 2022, 10:28

Published 24 августа 2022, 10:28

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Депутат заявил, что врачам в Ростовской области повысили зарплаты только на бумаге

24 августа 2022, 10:28
В Ростовской области врачи после увеличения заработной платы получают столько же сколько и раньше, прозвучало на совещании в правительстве региона.

Один из депутатов обратился к главе регионального Минздрава Юрию Кобзеву и рассказал, что медикам с января положены стимулирующие выплаты. Врачам платят по 20 тысяч рублей, фельдшерам — по 10 тысяч.

Парламентарий рассказал, что побеседовал на эту тему с медиками в Волгодонске. Они заявили, что у них резко сократился коэффициент трудового участия.

«Если до января у фельдшера КТУ составлял около восьми тысяч, то после введения стимулирующих выплат этот показатель упал до 1,5 тысячи. Фактически зарплата у них не прибавилась», — уточнил депутат.

Кобзев ответил, что вопрос перераспределения средств внутри организации регулируется коллективным договором. В нем и прописывается коэффициент трудового участия.

«Распределение средств — это полномочия медицинской организации», — уточнил Кобзев. Он добавил, что стимулирующие выплаты доводятся до каждого медика.

Ранее стало известно, что в Ростове зарплаты водителей автобусов увеличат до 28 тысяч рублей к концу 2022 года.

#Экономика#Новости
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