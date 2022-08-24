Диетолог поделилась секретом "бодрящего" питания

Специалист по диетологии, врач Елена Соломатина, рассказала, что взбодриться можно не только после чашки крепкого кофе или кусочка шоколада. Энергетические ресурсы восполняются при помощи полезных диетических продуктов — таких, как брокколи и дары моря. Дело в том, что в них содержится большое количество хрома, а он помогает бороться с сонливостью.