Диетолог поделилась секретом "бодрящего" питания

Posted 24 августа 2022,, 19:19
Published 24 августа 2022,, 19:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Специалист по диетологии, врач Елена Соломатина, рассказала, что взбодриться можно не только после чашки крепкого кофе или кусочка шоколада. Энергетические ресурсы восполняются при помощи полезных диетических продуктов — таких, как брокколи и дары моря. Дело в том, что в них содержится большое количество хрома, а он помогает бороться с сонливостью.
Человек, выпивший крепкий кофе, чувствует возбуждающий эффект. При этом происходят изменения гормонального фона, в частности, меняются концентрации гормона литина, отвечающего за чувство насыщения. Продукты, содержащие хром, не “обманывают” организм. Съев брокколи или перекусив креветками, человек быстрее чувствует бодрящий эффект, чем от кофе и сладкого, которые в больших количествах не несут никакой пользы и добавляют лишние килограммы, информирует News.ru
Ранее диетолог рассказала, что бодрящий кофе легко заменяется чаем, который тоже содержит кофеин. По вкусу на кофе похож цикорий. Напиток ячменный кофе содержит антиоксиданты, а какао — тонизирует.