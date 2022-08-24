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Posted 24 августа 2022,, 19:19

Published 24 августа 2022,, 19:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Диетолог поделилась секретом "бодрящего" питания

24 августа 2022, 19:19
Диетолог Соломатина сообщает: чтобы взбодриться, можно есть не шоколад, а морепродукты и брокколи.

Специалист по диетологии, врач Елена Соломатина, рассказала, что взбодриться можно не только после чашки крепкого кофе или кусочка шоколада. Энергетические ресурсы восполняются при помощи полезных диетических продуктов — таких, как брокколи и дары моря. Дело в том, что в них содержится большое количество хрома, а он помогает бороться с сонливостью.

Человек, выпивший крепкий кофе, чувствует возбуждающий эффект. При этом происходят изменения гормонального фона, в частности, меняются концентрации гормона литина, отвечающего за чувство насыщения. Продукты, содержащие хром, не “обманывают” организм. Съев брокколи или перекусив креветками, человек быстрее чувствует бодрящий эффект, чем от кофе и сладкого, которые в больших количествах не несут никакой пользы и добавляют лишние килограммы, информирует News.ru

Ранее диетолог рассказала, что бодрящий кофе легко заменяется чаем, который тоже содержит кофеин. По вкусу на кофе похож цикорий. Напиток ячменный кофе содержит антиоксиданты, а какао — тонизирует.

#Общество#Новости
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