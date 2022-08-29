Россияне смогут меняться автомобилями на новом сайте

Для того, чтобы отыскать авто взамен собственного, нужно описать продаваемый автомобиль в сообщении, разместить публикацию и нажать на виртуальную кнопку «Готов к обмену». После этого пользователю станут доступны все имеющиеся варианты машин на обмен, подходящих под его запрос.
Первыми сервис покажет автомобили аналогичного класса и по схожей цене. Клиент может воспользоваться фильтрами, указав соответствующие его желаниям параметры, предпочитаемую марку, годы выпуска, производство, тип кузова и прочее. Тогда сервис укажет пользователю разницу стоимости между авто, выставленным на продажу, и желаемой машиной. Пользуясь приложением, можно обменять машину с доплатой, отыскать автомобиль дешевле или по той же цене, сообщает infox.ru.
Согласно данным «Авто.ру», свыше 50% автовладельцев, выставляющих машину на продажу, затем покупают другую. Порядка 36% покупателей ищут именно подержанные авто. В планах у 17% приобретение новых машин, а 11% от покупки автомобиля отказываются.