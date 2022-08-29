Россияне смогут меняться автомобилями на новом сайте

Для того, чтобы отыскать авто взамен собственного, нужно описать продаваемый автомобиль в сообщении, разместить публикацию и нажать на виртуальную кнопку «Готов к обмену». После этого пользователю станут доступны все имеющиеся варианты машин на обмен, подходящих под его запрос.