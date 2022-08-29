Субъекты РФ не поддерживают законопроект о едином операторе наружной рекламы

Posted 29 августа 2022, 16:33
Published 29 августа 2022, 16:33
Modified 18 сентября 2022, 15:23
Updated 18 сентября 2022, 15:23
Как сообщила lenta.ru, внесение предлагаемых поправок приведет к уменьшению поступления доходов в бюджет и изменению облика города в худшую сторону из-за отсутствия контроля за размещением рекламы.
К началу августа 2022 года 68 субъектов РФ определили свою позицию по вопросу о едином операторе. Из всех лишь 11 поддержали предложение, но с рядом существенных замечаний.
Так, первым свое отношение к законопроекту выразило руководство Москвы, сформировавшее перечень серьезных замечаний по его поводу. Например, по мнению столичных властей, создание единого владельца рекламных конструкций и наделение его полномочиями по контролю приведет к монополизации рынка цифровой рекламы. Также появление единого оператора с собственным ПО негативно скажется на вопросах информационной безопасности.
В Санкт-Петербурге положения законопроекта о едином операторе посчитали противоречащими закону «О защите конкуренции», принципам государственного регулирования, а также российской антимонопольной политики. Все это может привести к разрушению рынка наружной рекламы.
В Костромской области заявили, что данные изменения в законодательство монополизируют рекламный рынок и это поставит в зависимость органы исполнительной власти субъектов РФ от коммерческой структуры. Также может возникнуть негативное влияние на формирование информационного поля в регионах. Схожие опасения были высказаны и в Воронежской области.
Власти Хабаровского края обеспокоены размещением социальной рекламы в случае принятия законопроекта, поэтому предложили ряд поправок к документу. В частности, они касаются сохранения возможности информирования россиян о некоммерческих инициативах и событиях без одобрения размещения со стороны единого оператора. Проект закона активно обсуждался участниками рынка рекламы в Хабаровском крае.
Аналогичные опасения высказали администрации Коми, Чувашии, Тюменской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Липецкой, Ярославской областей, Пермского и Красноярского краев, а также ряда других регионов РФ.
В течение полутора месяца со времени внесения законопроекта в Госдуму против него успели выступить депутаты нижней палаты парламента, большинство компаний, власти субъектов Российской Федерации. ФАС пока не сделала официальное заявление по этому поводу. Но если подавляющее большинство заинтересованных сторон против, то стоит ли вносить изменения в закон «О рекламе»?