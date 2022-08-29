Субъекты РФ не поддерживают законопроект о едином операторе наружной рекламы

В течение полутора месяца со времени внесения законопроекта в Госдуму против него успели выступить депутаты нижней палаты парламента, большинство компаний, власти субъектов Российской Федерации. ФАС пока не сделала официальное заявление по этому поводу. Но если подавляющее большинство заинтересованных сторон против, то стоит ли вносить изменения в закон «О рекламе»?