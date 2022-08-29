В Ельцин Центре дали оценку приговору охраннику за порчу картины

Как пишет NEWS.ru, представители Ельцин Центра подчеркнули, что на данный момент картину полностью отреставрировали и без последствий устранили ущерб. Порчу картины во время выставки в культурном комплексе считают несчастным случаем, а не вандализмом. В пресс-центре отметили, что получили страховую сумму в кратчайшие сроки и на данный момент картина Лепорской уже участвует в другой выставке. Причиненный произведению искусства ущерб устранили полностью.