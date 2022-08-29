В Ельцин Центре дали оценку приговору охраннику за порчу картины

Posted 29 августа 2022,, 12:40
Published 29 августа 2022,, 12:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, представители Ельцин Центра подчеркнули, что на данный момент картину полностью отреставрировали и без последствий устранили ущерб. Порчу картины во время выставки в культурном комплексе считают несчастным случаем, а не вандализмом. В пресс-центре отметили, что получили страховую сумму в кратчайшие сроки и на данный момент картина Лепорской уже участвует в другой выставке. Причиненный произведению искусства ущерб устранили полностью.
Там отметили, что сотрудник частного охранного агентства, который нарисовал на картине глаза, страдал от ментальных заболеваний и его не следовало принимать на работу. После инцидента в здании усилили контроль за сохранностью произведений искусств.