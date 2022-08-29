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Posted 29 августа 2022,, 12:40

Published 29 августа 2022,, 12:40

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ельцин Центре дали оценку приговору охраннику за порчу картины

29 августа 2022, 12:40
В пресс-центре Ельцин Центра назвали незаслуженным приговор охраннику за порчу картины Анны Лепорской «Три фигуры», поскольку это не вандализм, а несчастный случай.

Как пишет NEWS.ru, представители Ельцин Центра подчеркнули, что на данный момент картину полностью отреставрировали и без последствий устранили ущерб. Порчу картины во время выставки в культурном комплексе считают несчастным случаем, а не вандализмом. В пресс-центре отметили, что получили страховую сумму в кратчайшие сроки и на данный момент картина Лепорской уже участвует в другой выставке. Причиненный произведению искусства ущерб устранили полностью.

Там отметили, что сотрудник частного охранного агентства, который нарисовал на картине глаза, страдал от ментальных заболеваний и его не следовало принимать на работу. После инцидента в здании усилили контроль за сохранностью произведений искусств.

#Общество#Новости
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