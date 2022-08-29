Врач-диетолог Гинзбург раскрыл простой способ похудеть

Как пишет infox.ru, секретами похудения в ночные часы поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Если смотреть на сброс веса формально, то во сне человек так или иначе худеет, поскольку 6-8 часов ничего не ест. Однако для запуска процесса похудения, напоминает эксперт, не следует ничего есть поздно вечером. В противном случае организм будет стараться переварить съеденное.
Если человек поест на ночь, то утром не будет бодрым и выспавшимся. Если же постоянно практиковать прием пищи поздним вечером, организм просто прекратит переваривать вечернюю пищу полностью, а ее часть уйдет в лишние килограммы и жир. Нарушится обмен веществ и полноценный сон, который, отметил Гинзбург, является основой похудения ночью. Отсутствие сна, частые пробуждения, долгий отход ко сну и недосып – все это ведет к набору веса.