Врач-диетолог Гинзбург раскрыл простой способ похудеть

Если человек поест на ночь, то утром не будет бодрым и выспавшимся. Если же постоянно практиковать прием пищи поздним вечером, организм просто прекратит переваривать вечернюю пищу полностью, а ее часть уйдет в лишние килограммы и жир. Нарушится обмен веществ и полноценный сон, который, отметил Гинзбург, является основой похудения ночью. Отсутствие сна, частые пробуждения, долгий отход ко сну и недосып – все это ведет к набору веса.