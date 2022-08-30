Ростовчане перестали делать покупки в секс-шопах летом из-за бедности

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Жители Ростова стали реже заходить в розничные магазины товаров для взрослых, предпочитая делать покупки онлайн, потому что на сайте есть возможность купить товар дешевле, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала сотрудница одного из ростовских секс-шопов Анастасия Шеина (фамилия героини изменена по ее просьбе).

Анастасия рассказывает, что лето – один из самых прибыльных сезонов для индустрии продаж товаров для взрослых. Однако в 2022 году, по ее словам, покупатели стали реже заходить в оффлайн магазин. «Стало больше заказов через сайт. Там много дополнительных скидок, которые действуют только на сайте. Видимо, люди стали беднее, раз экономят даже 20 и 50 рублей», – заявила продавец. По ее словам, общее число продаж держится на традиционно «летнем» уровне. Товар считается востребованным в период летних отпусков среди ростовских пар. «Но около 30% покупателей перешли на сайт, а в магазин стали заглядывать реже», – добавила Анастасия. Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане перестали заниматься сексом из-за жары в августе. Материалы по теме Ростовчане стали чаще делать покупки в секс-шопах Ростовчане перестали заниматься сексом из-за жары в августе