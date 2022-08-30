Ростовчане перестали делать покупки в секс-шопах летом из-за бедности

Posted 30 августа 2022, 10:31
Published 30 августа 2022, 10:31
Modified 11 сентября 2022, 09:31
Updated 11 сентября 2022, 09:31
Анастасия рассказывает, что лето – один из самых прибыльных сезонов для индустрии продаж товаров для взрослых. Однако в 2022 году, по ее словам, покупатели стали реже заходить в оффлайн магазин.
«Стало больше заказов через сайт. Там много дополнительных скидок, которые действуют только на сайте. Видимо, люди стали беднее, раз экономят даже 20 и 50 рублей», – заявила продавец.
По ее словам, общее число продаж держится на традиционно «летнем» уровне. Товар считается востребованным в период летних отпусков среди ростовских пар.
«Но около 30% покупателей перешли на сайт, а в магазин стали заглядывать реже», – добавила Анастасия.