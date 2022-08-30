rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2022, 14:44

Published 30 августа 2022, 14:44

Modified 11 сентября 2022, 08:55

Updated 11 сентября 2022, 08:55

Трое взрослых и подросток забили до смерти мужчину в Волгодонске

Трое взрослых и подросток забили до смерти мужчину в Волгодонске

30 августа 2022, 14:44
Фото: 1MI.
В Ростовской области будут судить четырех человек, которые набросились на мужчину и убили его, сообщили в УСКР по региону.

В марте этого года трое 19-летних парней и их 17-летний знакомый распивали алкоголь на улице Энтузиастов. Здесь они поссорились с 55-летним мужчиной и устроили с ним драку.

В результате нападавшие избили потерпевшего по голове и телу, из-за чего он скончался. Нападавших разыскали и заключили под стражу.

Двое обвиняемых ранее уже попадались на преступлениях. Теперь материалы дела в отношении банды направили в суд.

Если вина фигурантов будет доказана, им грозит до 15 лет колонии.

Ранее донской депутат заявил, что за его убийство объявили награду 100 тысяч долларов.

Материалы по теме
Три жителя Ростовской области получили 47 лет тюрьмы за чудовищное убийство мужчиныДонской депутат заявил, что за его убийство объявили награду 100 тысяч долларов
#Илья Протвинов#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика