Трое взрослых и подросток забили до смерти мужчину в Волгодонске

Posted 30 августа 2022, 14:44
Published 30 августа 2022, 14:44
Modified 11 сентября 2022, 08:55
Updated 11 сентября 2022, 08:55
В марте этого года трое 19-летних парней и их 17-летний знакомый распивали алкоголь на улице Энтузиастов. Здесь они поссорились с 55-летним мужчиной и устроили с ним драку.
В результате нападавшие избили потерпевшего по голове и телу, из-за чего он скончался. Нападавших разыскали и заключили под стражу.
Двое обвиняемых ранее уже попадались на преступлениях. Теперь материалы дела в отношении банды направили в суд.
Если вина фигурантов будет доказана, им грозит до 15 лет колонии.