В Ростове собираются изъять 7 участков под строительство дороги на Театральном спуске

В понедельник, 29 августа, в правительстве Ростова опубликовали постановление об изъятии земельных участков и жилых домов под строительство дороги, которая соединит Театральный спуск с улицей Береговой.
Речь идёт о двух земельных участках под жилищное строительство, четырех домах и одном нежилом здании общей площадью 1228 квадратных метров. Все они расположены по улице Шатоевской и в переулке Чувашском.
Напомним, в начале года власти Ростова сообщили, что планируют связать Театральную площадь с набережной длинной переходной зоной, а также проложить к Береговой новую дорогу. Около двух месяцев назад город нанял подрядчиков, которые разработают проект дороги за 9,7 миллиона рублей.