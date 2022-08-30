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В Ростове собираются изъять 7 участков под строительство дороги на Театральном спуске

30 августа 12:19
Фото: администрация Ростова
В Ростове выкупят землю под строительство дороги на Театральном спуске к набережной, документы об этом появились на портале администрации города.

В понедельник, 29 августа, в правительстве Ростова опубликовали постановление об изъятии земельных участков и жилых домов под строительство дороги, которая соединит Театральный спуск с улицей Береговой.

Речь идёт о двух земельных участках под жилищное строительство, четырех домах и одном нежилом здании общей площадью 1228 квадратных метров. Все они расположены по улице Шатоевской и в переулке Чувашском.

Фото: Администрация Ростова

Напомним, в начале года власти Ростова сообщили, что планируют связать Театральную площадь с набережной длинной переходной зоной, а также проложить к Береговой новую дорогу. Около двух месяцев назад город нанял подрядчиков, которые разработают проект дороги за 9,7 миллиона рублей.

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