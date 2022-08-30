В Ростове собираются изъять 7 участков под строительство дороги на Театральном спуске

Напомним, в начале года власти Ростова сообщили, что планируют связать Театральную площадь с набережной длинной переходной зоной, а также проложить к Береговой новую дорогу. Около двух месяцев назад город нанял подрядчиков, которые разработают проект дороги за 9,7 миллиона рублей.