Адвокат из Ростова обещал «отмазать» от дела за 4,5 миллиона рублей и попал в тюрьму

Ростовские следователи рассказали о завершении расследования уголовного дела против одного из адвокатов Ростовской городской коллегии адвокатов. Его обвиняют в покушении на мошенничество.
Установлено, что в марте этого года адвокат, находясь на парковке одного из ростовских торговых центров, через посредника получил 4,5 миллиона рублей. Он уверял клиента, что передаст эти деньги полицейским в качестве взятки за закрытие дела. Однако на самом деле он собирался присвоить сумму себе и не мог влиять на следователей.
После получения взятки адвокат был задержан. На его имущество наложен арест на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.
Ранее стало известно, что в Ростове на двух сотрудников ГИБДД возбудили уголовные дела за крупную взятку.