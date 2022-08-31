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Адвокат из Ростова обещал «отмазать» от дела за 4,5 миллиона рублей и попал в тюрьму

31 августа 17:17
Фото: СК РФ
Ростовский адвокат обещал «отмазать» от дела своего клиента и теперь предстанет перед судом, сообщает Следственный комитет России по региону.

Ростовские следователи рассказали о завершении расследования уголовного дела против одного из адвокатов Ростовской городской коллегии адвокатов. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Установлено, что в марте этого года адвокат, находясь на парковке одного из ростовских торговых центров, через посредника получил 4,5 миллиона рублей. Он уверял клиента, что передаст эти деньги полицейским в качестве взятки за закрытие дела. Однако на самом деле он собирался присвоить сумму себе и не мог влиять на следователей.

После получения взятки адвокат был задержан. На его имущество наложен арест на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.

Ранее стало известно, что в Ростове на двух сотрудников ГИБДД возбудили уголовные дела за крупную взятку.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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