Адвокат из Ростова обещал «отмазать» от дела за 4,5 миллиона рублей и попал в тюрьму

Установлено, что в марте этого года адвокат, находясь на парковке одного из ростовских торговых центров, через посредника получил 4,5 миллиона рублей. Он уверял клиента, что передаст эти деньги полицейским в качестве взятки за закрытие дела. Однако на самом деле он собирался присвоить сумму себе и не мог влиять на следователей.